Bola de Ouro: conheça a trajetória de Harry Kane até conquistar o prêmio de melhor do mundo

Harry Kane é o vencedor da Bola de Ouro, da revista francesa France Football. O inglês recebeu o prêmio nesta segunda-feira, em Londres, diretamente das mãos de um de seus ídolos, Ronaldo Fenômeno. Em uma temporada de 61 gols e sete assistências pelo Bayern de Munique, o jogador foi um dos destaques do clube em um ano em que a equipe conquistou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha.

Nascido em Walthamstow, distrito residencial e comercial a leste de Londres, Kane não foi uma 'grande promessa' desde o início da carreira. O atleta começou sua trajetória no futebol no modesto Ridgeway Rovers, clube de formação local pelo qual atuou dos cinco aos seis anos, antes de passar pela base do Arsenal. A passagem pelo rival de seu futuro time, Tottenham, foi breve, com o atacante retornando aos Rovers.

Depois de retornar aos Rovers, Kane tentou uma vaga no Tottenham, mas foi recusado após seis semanas de avaliação. O atacante passou então pelo Watford, onde recebeu uma proposta. Após marcar um hat-trick contra os próprios Spurs, recebeu uma nova oferta do Tottenham.

Pouco tempo depois, Kane ingressou na base dos Spurs, aos 11 anos, onde permaneceu até receber oportunidades na equipe profissional. Antes de se firmar no time principal, porém, passou por quatro empréstimos: Leyton Orient, Millwall, Norwich City e Leicester City.

Entre trancos e barrancos, o jogador se firmou no futebol inglês. Desde 2014, quando retornou ao time do norte de Londres, o atleta colecionou marcas individuais. Foram três temporadas como artilheiro da Premier League e seis aparições na seleção da temporada da PFA. Em uma delas, em 2017, marcou 39 gols no campeonato em um ano civil e superou o recorde de Alan Shearer, que havia balançado as redes 36 vezes em 1995.

Kane deixou o Tottenham como maior goleador da história do clube e ídolo, com 280 gols em 435 partidas oficiais, embora não tenha conquistado títulos coletivos pela equipe.

Entre as referências que ajudaram a moldar sua carreira, Kane sempre destacou Ronaldo Fenômeno. Em entrevista à Sky Sports, em 2018, o inglês contou que acompanhava vídeos do brasileiro no YouTube e admirava a maneira como ele se movimentava, finalizava e marcava gols. "Ele foi um dos primeiros que vi e pensei: 'É um artilheiro, eu quero ser um artilheiro.'"

Apesar de reconhecer as diferenças entre os estilos dos dois, Kane apontou o ex-atacante da seleção brasileira como uma inspiração para se tornar o atleta que se tornou.

ATACANTE FOI AO BAYERN ATRÁS DE TÍTULOS

Com o intuito de mudar de ares à procura de títulos, Kane foi ao Bayern de Munique. Em agosto de 2023, o atleta foi contratado pelo clube alemão para ser o camisa nove da equipe. O início não foi fácil para o inglês, que teve seus sonhos de conquista frustrados em sua primeira temporada em casa nova.

Na época, o time comandado por Thomas Tuchel não ergueu troféus. Além de perder a Bundesliga para o Bayer Leverkusen, o clube foi eliminado pelo Saarbrücken, da terceira divisão alemã, na segunda rodada da Copa da Alemanha, e caiu diante do Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões.

Porém, não demorou para que Kane tivesse sua chance de achar o que buscou desde o começo: títulos. A primeira conquista veio na temporada 2024/25, quando o Bayern voltou a levantar a taça da Bundesliga. O inglês terminou o campeonato com 26 gols e também garantiu a artilharia da competição, encerrando uma espera que o acompanhava desde os tempos de Tottenham.

Na temporada seguinte, o inglês ampliou a coleção. Além de conquistar novamente o Campeonato Alemão, venceu a Copa da Alemanha e a Supercopa do país. Dentro de campo, teve o melhor desempenho de sua carreira até então, com 61 gols em 51 partidas pelo Bayern, e conquistou a Chuteira de Ouro europeia pela segunda vez.

KANE SUPERA YAMAL E MBAPPÉ E VENCE BOLA DE OURO

Em 2017, Kane falou sobre ser o melhor jogador do mundo um dia. Mesmo sendo um sonho distante, o atacante dava sinais de que o prêmio estava entre suas ambições.

"Em algum momento, quero ser o melhor jogador do mundo", disse após a vitória do Tottenham por 4 a 1 sobre o Liverpool, em outubro daquele ano, quando marcou dois gols na partida.

Pouco mais de nove anos depois, Kane concretizou o desejo ao superar Kylian Mbappé, segundo colocado, e Lamine Yamal, terceiro. O atacante teve uma temporada histórica e se tornou o primeiro inglês a receber a premiação desde Michael Owen, em 2001.

Na mesma cerimônia, o inglês também conquistou o Troféu Gerd Müller, concedido ao maior artilheiro do período. Ao todo, foram 73 gols em 65 partidas pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa. Essa foi a segunda vez que Kane recebeu o prêmio, após dividir a conquista com Mbappé em 2024.