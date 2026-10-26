Em noite mágica, Juventude goleia Náutico e retoma vice-liderança da Série B

O Juventude voltou a figurar na zona de acesso direto da Série B do Campeonato Brasileiro. Contando com tropeços de concorrentes diretos, fez o dever de casa nesta segunda-feira, ao superar sem sustos o Náutico por 4 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e retomou a vice-liderança na 35ª rodada. Fábio Lima, Raí Silva, Aderlan e Amarilla marcaram os gols da equipe gaúcha.
Com a vitória, o Juventude chegou aos 64 pontos e assumiu a segunda colocação, com a mesma pontuação do líder Novorizontino, mas ficando atrás no saldo de gols. Já o Náutico permaneceu na 15ª posição, com 43 pontos conquistados.
Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o Vila Nova no sábado (31), às 17h30, no estádio OBA, em Goiânia. Já o Náutico volta a campo no mesmo dia, às 19h30, quando recebe o Avaí, nos Aflitos, no Recife.
O Juventude iniciou a partida com intensidade, buscando o gol principalmente pelas laterais e em finalizações de longa distância. A estratégia deu resultado logo aos seis minutos, quando Safira avançou pela esquerda e cruzou para Fábio Lima abrir o placar. O Náutico encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances perigosas e só levou perigo em cabeçada de Vinicius.
Enquanto isso, o Juventude continuou explorando os espaços na defesa pernambucana e, aos 40 minutos, os gaúchos aumentaram a vantagem. Após uma tentativa de reposição rápida do goleiro Guruceaga, Raí antecipou a defesa, recuperou a bola e finalizou de longe, encobrindo o arqueiro. Nos acréscimos, o Náutico quase diminuiu a diferença em um chute de Jean Carlos carimbando o travessão.
Na volta do intervalo, o Juventude ampliou a vantagem logo de cara. Após boa troca de passes entre Safira, Pires e Aderlan, o lateral-direito invadiu a área, driblou Ryan e finalizou cruzado, marcando mais um belo gol. O Náutico tentou reagir, quando Borasi avançou em direção ao gol, mas parou na defesa de Jandrei e na intervenção de Messias.
Na reta final, as duas equipes continuaram buscando oportunidades. Até que aos 50 minutos, Safira iniciou a jogada e, mesmo cercado por três marcadores, encontrou Amarilla dentro da área. O atacante paraguaio driblou o goleiro Guruceaga e finalizou para transformar a vitória em goleada.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE 4 X 0 NÁUTICO
JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam (Titi), Messias, Gabriel Pinheiro e Aderlan; Gabriel Pires (Juan Christian), Raí Silva (Lucas Mineiro) e Diogo Barbosa; Fábio Lima (Amarilla), MP (Ray Breno) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
NÁUTICO - Gaston Guruceaga; Ryan (Wanderson), Betão, Igor Fernandes e Reginaldo; Wenderson, Luiz Felipe (Samuel) e Jean Carlos (Kauã Maranhão); Vinícius, Borasi (Victor Andrade) e Derek (Paulo Sérgio). Técnico: Bruno Pivetti.
GOLS - Fábio Lima, aos seis do primeiro tempo, Raí Silva, aos 39 do primeiro tempo, Aderlan, aos quatro do segundo tempo e Amarilla, aos 50 do segundo tempo.
ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ)
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Pinheiro, Fábio Lima; Jean Carlos, Victor Andrade, Ryan e Wanderson.
RENDA - R$ 149.960,00.
PÚBLICO - 11.821 torcedores.
LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).