Ceará e Goiás fecham a 35ª rodada da Série B em duelo de opostos na Arena Castelão

A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B vai ser encerrada com um confronto de extrema importância na noite desta terça-feira (27), às 20h. Ceará e Goiás medem forças no gramado da Arena Castelão, em Fortaleza (CE), um duelo eletrizante que coloca frente a frente equipes com metas opostas e urgência por um resultado positivo na reta final da competição.
O time cearense aparece na tabela com 43 pontos, focado em afastar de vez o fantasma da degola. Uma vitória em casa representa um passo quase definitivo rumo à permanência matemática, abrindo uma vantagem segura de nove pontos em relação ao Avaí, com 37, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
Do outro lado, o clube goiano contabiliza 49 e ocupa uma posição intermediária, estando a seis de distância do CRB, equipe que abre o cobiçado G-6 do torneio. Para continuar alimentando o sonho do acesso à elite, o Goiás precisa obrigatoriamente conquistar os três pontos fora de casa.
Para embalar após arrancar um empate heroico por 2 a 2 com o Juventude nos instantes finais da rodada passada, o Ceará tenta fazer valer o fator casa diante de sua torcida. Em coletiva, o técnico Daniel Paulista analisou o panorama matemático da equipe e projetou a pontuação ideal para zerar qualquer risco de queda.
"Hoje, matematicamente, apesar de nenhuma equipe ter sido rebaixada com 45 pontos, na minha conta, com 45 pontos ainda existe um certo risco, pela pontuação que os outros adversários acabaram conquistando. Mas acredito que 46 hoje é um número que, matematicamente, vai nos dar essa tranquilidade pelos confrontos que existem e também pelo que a equipe tem jogado", disse o comandante.
Já o Goiás chega à capital cearense lamentando os pontos perdidos na rodada anterior, quando tropeçou em casa ao ficar no 0 a 0 com o Náutico. Com isso, acabou desperdiçando a oportunidade de emendar a terceira vitória consecutiva e encostar de vez no grupo de elite. Apesar da distância ter aumentado para o G6, o técnico Mozart adotou um discurso de resiliência e descartou qualquer abatimento no vestiário.
"Temos 12 pontos para disputar e estamos preparados para o jogo contra o Ceará. Eu não faço drama, não é minha característica. É encarar de frente esse próximo adversário. Foi um resultado que não esperávamos, mas em momento algum faltou entrega ou faltou luta", afirmou o treinador.