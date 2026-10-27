Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morre aos 48 anos

Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, morreu nesta segunda-feira, 26, aos 48 anos. A notícia foi confirmada pelo pai em texto publicado em sua coluna no UOL. A causa da morte não foi revelada. O velório será nesta terça-feira, às 11h, no Cerimonial Pacaembu, na zona oeste da capital.

"Não faço ideia de como será daqui para frente diante de tamanha agressão ao ciclo natural da vida. Só sei que a levarei comigo até o fim", escreveu Juca Kfouri. "Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas. É."

Segundo o jornalista, Camila sofreu com diversos problemas de saúde ao longo da vida. Entre eles "disfunção de supra-renal, gordura em família longilínia, cirurgia bariátrica, compulsão, e neuropatia diabética". As comorbidades teriam sido desencadeadas, segundo o jornalista, após ela testemunhar, aos seis anos, o avô ser baleado durante um assalto na porta de casa.

Camila era psicóloga e psicoterapeuta. Ela trabalhou como na produtora na empresa Conspiração Filmes e também atuou como DJ de música brasileira. Ela era irmã de André, Daniel e Felipe, os outros três filhos de Juca e Leda Kfouri.

A artista plástica carioca Rita Wainer, amiga de Camila, lamentou a perda em publicação no Instagram. "Isso não faz o menor sentido. Amiga, talvez eu consiga elaborar e fazer uma homenagem bonita. Agora eu não tô sentindo nada", escreveu. "Você sempre foi melhor com as palavras. Agora eu estou vazia. Não te prometo força nem coragem. Mas vou elaborar no meu tempo. Aqui começa o infinito."