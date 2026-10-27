Corinthians precisa de feito que só 6 times conseguiram em 20 anos para escapar do rebaixamento

O Corinthians tem a difícil missão de conseguir sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Para escapar da queda, o clube alvinegro precisará deixar a 18ª posição da tabela, na qual se encontra após 32 rodadas, com 33 pontos. Desde que a competição passou a ser disputada por 20 clubes, em 2006, apenas seis times que ocupavam as três últimas posições nessa altura do campeonato conseguiram evitar cair de divisão.

Neste recorte, Athletico-PR, Fluminense, Avaí, Criciúma, Chapecoense e Juventude conseguiram o feito. A última vez foi em 2024. Para sair do Z-4, o Corinthians precisará conquistar pelo menos 12 dos 18 pontos que ainda estão em disputa para chegar aos 45, pontuação tradicionalmente considerada suficiente para escapar do rebaixamento. A meta exige quatro vitórias nas últimas seis rodadas ou três triunfos e três empates.

Porém, a pontuação necessária para escapar do rebaixamento pode ser menor, a depender dos resultados dos concorrentes diretos que estão acima do clube na tabela.

Em 2008, o Athletico-PR chegou à 32ª rodada na 18ª posição, com 32 pontos. Nas seis partidas restantes, o time paranaense conquistou mais 13 pontos e terminou o campeonato em 13º lugar, com 45 pontos.

No ano seguinte, o Fluminense protagonizou uma arrancada ainda mais expressiva. Na lanterna após 32 rodadas, o clube carioca tinha apenas 30 pontos. Nas seis rodadas finais, venceu cinco partidas e empatou uma, somando 16 pontos e chegando a 46. A pontuação foi suficiente para terminar em 16º lugar e escapar do rebaixamento.

Em 2010, o Avaí também conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Na 18ª posição, com 33 pontos após 32 rodadas, a equipe catarinense somou mais dez pontos na reta final e encerrou o Brasileirão em 15º lugar, com 43 pontos.

Três anos depois, foi a vez do Criciúma escapar da queda. O time estava na vice-lanterna, com 33 pontos, ao fim da 32ª rodada. Com mais 13 pontos nas seis partidas seguintes, terminou a competição em 14º lugar, com 46 pontos.

Em 2018, a Chapecoense chegou à reta final com 34 pontos e ocupava a 19ª posição. A equipe somou mais dez pontos nas seis rodadas restantes e terminou o campeonato em 14º lugar, com 44 pontos, garantindo a permanência na primeira divisão.

O caso mais recente ocorreu em 2024, quando o Juventude também conseguiu escapar do rebaixamento. O clube gaúcho estava em 18º lugar, com 34 pontos após 32 rodadas, mas conquistou mais 11 pontos até o fim do campeonato. Com 45 pontos, terminou em 15º lugar e permaneceu na Série A.