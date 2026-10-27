Sinner desabafa sobre tempo fora das quadras: 'O corpo é o adversário que você não pode vencer'

Jannik Sinner está fora de ação desde julho e não entrará em quadra no restante da temporada de 2026. Em entrevista ao jornal "La Repubblica", o tenista italiano falou sobre como está sendo este longo período longe do circuito da ATP.

"Não fiz nada de incomum, se a pergunta é o que descobri de novo nesse período afastado dos torneios, a resposta é nada, mas sem me entediar. Fui a Monza para ver a F-1 e a Milão para o desfile da Gucci, joguei um pouco mais no Play e comecei a ler um livro de 600 páginas, Io Uccido (Eu Mato, em português), de Giorgio Faletti", disse o atleta.

"Parado eu nunca estive, nem virei as costas para o tênis porque ele me fez mal. Pelo contrário, sempre trabalhei muito tanto na academia quanto em quadra e com os fisioterapeutas. Paciência é a palavra certa para esse período. O corpo é o único adversário que você não pode vencer, quando ele diz para parar, você tem que aceitar e seguir os conselhos dos especialistas", completou.

Sinner encerrou sua participação nesta temporada de maneira antecipada para tratar de uma lesão no joelho. A inflamação no local o impede de competir desde a final de Wimbledon, quando o tenista de 25 anos conquistou o título sobre o alemão Alexander Zverev.

No momento, Jannik ainda lidera o ranking de simples da ATP, com 10.450 pontos somados. Por defender mais de 2,5 mil pontos até o final do ano, o italiano deve ser ultrapassado pelo próprio Zverev, que vem logo atrás com 9.750.