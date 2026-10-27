Red Bull Bragantino busca reação no Brasileirão diante da esperançosa Chapecoense

O Red Bull Bragantino tenta reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (28), quando recebe a Chapecoense, às 19h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 33ª rodada. Enquanto os paulistas procuram reagir para melhorar sua posição na disputa por uma vaga em competição continental, os catarinenses chegam motivados pela vitória sobre o Fluminense e precisam de uma sequência de resultados positivos para sustentar a esperança de permanecer na elite.

Décimo colocado, com 41 pontos, o Bragantino vem de derrota por 2 a 0 para o Palmeiras e venceu apenas uma das últimas nove partidas do campeonato. Nesse período, acumulou três empates e cinco derrotas, desempenho que o afastou das primeiras posições e aumentou a importância dos compromissos em casa nesta reta final.

A Chapecoense, por sua vez, interrompeu uma sequência de três derrotas, ao superar o Fluminense por 2 a 1, no sábado, na Arena Condá. Apesar do alívio, segue na lanterna, com 21 pontos, e começa a rodada a 14 do Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

A equipe catarinense tem uma partida a menos, contra o Vasco, ainda sem nova data definida. No primeiro turno, o Bragantino venceu o confronto por 2 a 1, em Chapecó.

O técnico Vagner Mancini terá de mudar o goleiro do Bragantino. Tiago Volpi recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão, abrindo espaço para Cleiton. O volante Gabriel também está suspenso pelo acúmulo de advertências.

Em contrapartida, Eric Ramires volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão e pode retornar ao meio-campo. O zagueiro Gustavo Marques, que não enfrentou o Palmeiras por causa de dores no púbis, retomou os treinamentos com o elenco e passa por avaliação para o confronto.

O lateral-direito Andrés Hurtado e o meia Gustavo Neves, ambos com lesões no adutor da coxa, fizeram atividades parciais na reapresentação. Já Rodriguinho, com dores no joelho, e Davi Gomes, em recuperação de cirurgia no joelho, seguem no departamento médico.

Rafael Lacerda também precisará reorganizar a Chapecoense, principalmente no meio-campo. Os volantes Camilo e Yago Felipe receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Bruno Matias e Fernando aparecem como alternativas para atuar ao lado de Giovanni Augusto.

Na defesa, Kauan Faria retorna após cumprir suspensão e pode reassumir a titularidade. No ataque, Bolasie disputa espaço com Túlio Eduardo, enquanto Marcinho e Garcez são opções para completar o setor.

Com sete partidas ainda por disputar, quatro delas na Arena Condá, a Chapecoense precisa transformar a reação da última rodada em uma sequência. O resultado em Bragança Paulista pode dar novo fôlego antes dos compromissos em casa, fundamentais para tentar reduzir a distância para os concorrentes.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO x CHAPECOENSE

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Ryan Augusto, Alix Vinícius, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Isidro Pitta e Herrera. Técnico: Vagner Mancini.

CHAPECOENSE - Anderson; Bruno Tubarão, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Bruno Matias, Fernando e Giovanni Augusto; Marcinho, Bolasie (Túlio Eduardo) e Garcez. Técnico: Rafael Lacerda.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).