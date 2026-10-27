Botafogo vai até Belém para tentar reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão

O Botafogo espera reencontrar o caminho das vitórias nesta quarta-feira (28), às 21h30, diante do Remo, no Mangueirão, em Belém, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem conseguir se firmar sob o comando de Tite, o time carioca tenta conquistar um resultado positivo para recuperar a confiança da torcida e se afastar da parte de baixo da tabela.

No momento, o time carioca ocupa a 11ª colocação, com 39 pontos, cinco à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na última rodada, foi derrotado por 3 a 0 pelo Internacional, no Beira-Rio, e ficou sob forte pressão.

Acontece que os resultados não estão sendo obtidos. Em cinco partidas sob o comando de Tite, o Botafogo soma três derrotas, uma vitória e um empate, números que evidenciam as dificuldades enfrentadas neste início de trabalho.

Do outro lado, o Remo vive situação delicada e está cada vez mais próximo de ter o rebaixamento confirmado. Na penúltima colocação, com 26 pontos, atravessa uma sequência de 12 jogos sem vencer e chega ao confronto após perder por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão.

A principal baixa no Botafogo é o meia Álvaro Montoro, que cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. A ausência abre espaço para Hakim Ziyech voltar ao time titular, formando trio de ataque com Matheus Martins e Tiquinho Soares.

A comissão técnica também não poderá contar com o volante Danilo Santos, que se recupera de dores musculares. O promissor Huguinho, que recentemente perdeu espaço com Tite, vive a expectativa de ganhar nova chance e formar dupla com Allan, enquanto Cristian Medina pode atuar mais perto da área.

Tite lamentou a atuação diante do Internacional e apontou que o Botafogo pode melhorar seu desempenho. Na visão do treinador, o time precisa ser mais competitivo.

"Nós estivemos muito abaixo daquilo que a gente pode render. Temos que nos tornar mais competitivos em alguns momentos do jogo. Esse é um aspecto importante que levamos em relação ao duelo contra o Internacional. Tenho a consciência de que é um momento, em termos de clube e equipe, de reestruturação", disse o comandante. O zagueiro Kaio Pantaleão e o meia Jordan Barrera, ambos no departamento médico, são desfalques.

No Remo, o zagueiro Zé Ivaldo, titular absoluto desde a chegada de Thiago Carpini, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A ausência pode ser um recomeço para Tchamba, que perdeu espaço após a chegada do treinador.

Enquanto tem um desfalque no setor defensivo, a comissão técnica conta com um reforço importante no ataque: Gabriel Taliari está de volta após cumprir suspensão. A tendência é que ele seja utilizado no lugar de Galeano, formando trio ofensivo com Jajá e Eduardo Melo.

Carpini destacou a dedicação do grupo em seguir evoluindo na reta final da competição. "Os atletas estão muito motivados em entregar o melhor a cada jogo. Nós representamos uma torcida fanática, uma grande instituição e nós vamos a cada jogo fazer o melhor. O Remo precisa entregar isso até o último jogo."

Além do suspenso Zé Ivaldo, o Remo não poderá contar com o lateral-esquerdo Mayk e os atacantes Gabriel Poveda e Yago Pikachu, todos no departamento médico.

FICHA TÉCNICA

REMO X BOTAFOGO

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Tchamba, Marllon e Marlon; Zé Welison, Zé Ricardo e Patrick; Jajá, Gabriel Taliari e Eduardo Melo. Técnico: Thiago Carpini.

BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan, Huguinho e Cristian Medina; Hakim Ziyech, Tiquinho Soares e Matheus Martins. Técnico: Tite.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).