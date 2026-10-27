Fluminense enfrenta o Internacional para acabar com série de três derrotas seguidas

Depois de fazer bonito na Copa Libertadores e ser eliminado pelo Palmeiras nas semifinais somente nos pênaltis, o Fluminense procura uma maneira de se reequilibrar no Campeonato Brasileiro. Vindo de três derrotas consecutivas, o time carioca tenta se recuperar diante do Internacional, nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, pela 33ª rodada.

O Fluminense ocupa a quinta colocação, com 51 pontos, um a menos que o Athletico-PR, primeiro time dentro da zona de classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores.

Apesar da proximidade do objetivo, o time tricolor atravessa um momento complicado com três derrotas: perdeu para Flamengo, por 1 a 0, e Santos, por 2 a 1, ambos no Maracanã, além de ser superado pela Chapecoense por 2 a 1, fora de casa, em seu compromisso mais recente.

Do outro lado, o Internacional chega ao Rio motivado após vencer o Botafogo por 3 a 0, em Porto Alegre, resultado que aumentou a confiança do elenco comandado por Eduardo Baptista. Com ele o time evoluiu com duas vitórias, um empate e uma derrota. Na 16ª posição, com 35 pontos, tem apenas um de vantagem sobre o rival Grêmio, que abre a zona de rebaixamento, com 34.

No Fluminense, o zagueiro Thiago Silva, preservado contra a Chapecoense, deve ser titular. Com o retorno dele, Ignácio e Igor Rabello disputam a outra vaga na defesa.

O atacante Savarino, que cumpriu suspensão na última rodada, deve assumir a titularidade no lugar de Kevin Serna. O setor ofensivo ainda pode contar com mais uma alteração, já que Canobbio, reserva em Chapecó, disputa a titularidade com o promissor Wesley Natã, que começou jogando contra os catarinenses.

O técnico Marcão reconheceu a atuação aquém das expectativas diante da Chapecoense, mas apontou que o grupo segue trabalho firme em busca de voltar ao caminho das vitórias.

"Não fomos bem lá no Sul. Não conseguimos encaixar a nossa maneira de jogo e foi uma noite para esquecer. Precisamos continuar trabalhando, virar a chave de vez no Brasileirão e buscar a vitória o mais rápido possível. Isso é o mais importante", comentou.

O volante Martinelli, o zagueiro Julián Millán e o atacante John Kennedy estão no departamento médico e são desfalques.

O Internacional conta com retornos importantes. O zagueiro Gabriel Mercado, o volante Rodrigo Villagra e o atacante Vitinho estão de volta após cumprirem suspensão. Os dois primeiros devem atuar nas vagas de Maripán e Ronaldo, respectivamente. Por outro lado, Vitinho vive a expectativa de ser titular no setor ofensivo, com o técnico Eduardo Baptista podendo tirar Bernabei ou Matheus Bahia para abrir espaço para o 'reforço'.

Suspenso diante do Botafogo, o goleiro Matheus Cunha também volta a ficar à disposição, mas não atravessa boa fase com a camisa colorada e provavelmente ficará como opção no banco de reservas. O promissor Kauan Jesus deve seguir titular.

Eduardo Baptista valorizou a vitória sobre o Botafogo e destacou a raça apresentada pela equipe, mesmo em um confronto onde estava sem alguns titulares. Apesar dos elogios, o comandante segue focado e apontou que o grupo precisa manter o foco para seguir se afastando do Z-4.

"Mesmo sabendo das dificuldades, dos desfalques, tivemos uma grande atuação contra o Botafogo. É um grupo que tem acreditado não só em mim, mas acredita em si. É legal ver isso. Também é importante saber que nós não resolvemos o nosso problema ainda, mas estamos evoluindo", disse o treinador.

O goleiro Sergio Rochet, além dos atacantes Kayky e Antonio Sanabria, todos no departamento médico, são ausências confirmadas.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INTERNACIONAL

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Paulo Henrique Ganso; Canobbio, Hulk e Savarino. Técnico: Marcão.

INTERNACIONAL - Kauan Jesus; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Juninho; Braian Aguirre, Rodrigo Villagra, Thiago Maia, Alan Patrick, Matheus Bahia e Bernabei; Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).