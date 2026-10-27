Seabra é demitido do Coritiba em meio a série de derrotas e sequência difícil no Brasileiro

Fernando Seabra não é mais técnico do Coritiba. O clube paranaense anunciou a saída do treinador de 49 anos nesta terça-feira, 27, em comunicado publicado nas redes sociais.

Seabra assumiu o comando da equipe verde e branca no final de 2025. Ele encerra sua passagem após uma sequência de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O time ocupa a 12ª posição do torneio, com 39 pontos conquistados, a cinco da zona de rebaixamento.

Depois de um bom início no Brasileirão, o Coritiba encerrou o primeiro turno em 10º lugar, em uma campanha de sete triunfos, cinco empates e sete derrotas. De lá para cá, os paranaenses só saíram com resultado positivo em três partidas, diante de Chapecoense, Corinthians e Remo.

Em julho, Fernando Seabra negociou com o Vasco e esteve próximo de reforçar o clube cruzmaltino. Um impasse financeiro entre as equipes impediu a ida do técnico, o que fez com que os cariocas contratassem o português Pedro Emanuel.

Na sequência, o Coritiba terá um calendário complicado na reta final do Campeonato Brasileiro. O time da capital paranaense irá encarar dois duelos diretos na luta contra o rebaixamento, diante de Vitória e Internacional, e encerrará sua participação medindo forças com Flamengo e Palmeiras.

Após passagem vitoriosa na base do Cruzeiro, Seabra subiu para o principal em 2024. Ele seguiu para o Red Bull Bragantino na mesma temporada, onde permaneceu até o final do ano passado.