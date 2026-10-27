São Paulo reencontra Ceni como adversário no aniversário de 11 anos da aposentadoria do ídolo

O São Paulo visita o Bahia nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Será um novo reencontro com Rogério Ceni, que já enfrentou os são-paulinos como técnico outras 14 vezes. O dia 28 de outubro é, ainda, a data da última das 1.237 partidas do ídolo com a camisa tricolor.

O jogo foi também a despedida de Ceni como jogador, em 2015. A lembrança, contudo, é negativa, já que se tratou de uma derrota por 3 a 1 para o Santos pela semifinal da Copa do Brasil.

Nos 14 reencontros com Ceni como técnico, o São Paulo tem retrospecto positivo. São 10 vitórias, três empates e uma derrota. Na passagem do técnico pelo Bahia, em três anos, os são-paulinos têm quatro vitórias, uma derrota e um empate - este último no primeiro turno do Brasileirão, por 2 a 2.

Dorival Júnior terá reforços para o duelo. Danielzinho e Calleri estão recuperados de problemas físicos. Cauly, emprestado pelo Bahia, não tem impedimento contratual para jogar contra a equipe. Ele retorna à delegação após ter sido afastado por precaução após a utilização de substância proibida no esporte no tratamento de uma afecção nasal.

O desfalque será Marcos Antonio, que deixou a partida com o Mirassol com dores no tornozelo direito. Ele sequer viaja a Salvador e fará tratamento na capital paulista.

O São Paulo é nono colocado com 43 pontos. Ainda é possível sonhar com uma vaga na Libertadores. O grupo de classificados ao principal torneio continental pelo Brasileirão ainda pode ir de cinco para nove.

Mesmo que não chegue a ter um G-9, o São Paulo ainda conseguiria disputar classificação à Libertadores, contanto que haja a expansão do grupo, o que tende a acontecer.

Se o Palmeiras vencer o Estudiantes na final da Libertadores, há uma nova vaga. A mesma coisa acontece caso o Atlético-MG supere o Boca Juniors na final da Sul-Americana e termine o Brasileirão entre os seis primeiros. Por enquanto, os mineiros ocupam a sexta posição.

Palmeirenses e atleticanos ainda podem abrir mais uma vaga se forem à final da Copa do Brasil. No caso do Atlético-MG, isso aconteceria se o clube já tivesse firmado a classificação por outro meio (G-6 ou título da Sul-Americana). O Palmeiras enfrenta o Vasco em uma semifinal; na outra, o Atlético-MG pega o Grêmio.

O Bahia é sétimo colocado, com 50 pontos, e também briga por vaga no principal torneio continental, mas tenta ainda a classificação direta. São quatro a menos que o Athletico-PR, primeira equipe do G-4.

Rogério Ceni tem uma baixa, por causa do terceiro cartão amarelo do zagueiro Kanu. Voltam ao time Jean Lucas e Roman Gomez, que cumpriram suspensão contra o Santos.

BAHIA X SÃO PAULO

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Oliveira, Erick Pulga e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Wendell; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).