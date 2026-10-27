Santos faz 15º clássico sem Neymar contra Palmeiras que desafia calendário por tríplice coroa

O Santos joga, nesta quinta-feira, 27, mais um clássico sem Neymar, impedido por suspensão de enfrentar o Palmeiras na Vila Belmiro, em duelo marcado para as 19h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o rival da capital briga pelo título, o time do litoral paulista vai a campo para manter vivo o sonho de buscar uma vaga na Libertadores, após passar boa parte do ano preocupado com a possibilidade de rebaixamento.

O astro santista foi expulso durante o empate por 1 a 1 com o Bahia, no sábado, por colocar a mão na boca durante discussão com Rodrigo Nestor, ato proibido para coibir ofensas racistas e outros tipos de discriminação. Punido com dois jogos de suspensão por ter recebido o terceiro amarelo acumulado e depois o vermelho, ele foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e corre o risco de receber até seis jogos de suspensão.

O jogo na Vila será o 20º clássico do Santos desde a estreia de Neymar em seu retorno ao clube alvinegro, no dia 3 de fevereiro de 2025. Do total de duelos com os rivais de São Paulo ao longo desse período, o atacante jogou apenas cinco, dois deles contra o Palmeiras. Será, portanto, o 15º clássico sem ele.

Em novembro de 2025, venceu os palmeirenses por 1 a 0, no que foi um duelo fundamental para evitar o rebaixamento no Brasileirão. Na atual temporada, esteve em campo no empate sem gols que sacramentou a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, mas foi substituído no intervalo ao sentir dores na coxa. Os outros clássicos disputados por Neymar foram contra o Corinthians - uma derrota, um empate e uma vitória.

"Não vou jogá-lo na fogueira, com certeza ele deve estar muito sentido. Ele é uma pessoa boa, vou entendê-lo primeiro", comentou o técnico Cuca sobre o novo episódio de indisciplina do experiente jogador de 34 anos. O treinador também indicou a entrada do uruguaio Christian Oliva na vaga em aberto no setor ofensivo.

Com 46 pontos, o Santos ocupa a oitava colocação, a cinco pontos do Fluminense, ocupante da quinta posição, que dá vaga à pré-Libertadores. A zona de classificação ainda pode ser ampliada a depender dos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. O Palmeiras, aliás, pode vencer os dois torneios e também o Brasileirão, já que é vice-líder, com 69 pontos contra 70 do primeiro colocado Flamengo.

Durante o final de semana, o time comandado por Abel Ferreira chegou a sentir o gosto da liderança, pois venceu o Bragantino no sábado e passou o domingo de eleição na ponta, até o Flamengo superar o Atlético-MG na segunda-feira e retomar a posição.

Mais uma vez, os palmeirenses vão a campo antes dos flamenguistas, que jogam na quinta-feira, às 20 horas. Trata-se também de um clássico, contra o Vasco, que disparou na fuga do rebaixamento ao vencer o Corinthians por 3 a 2 na rodada passada e será adversário do Palmeiras no domingo, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Na busca pela tríplice coroa, Abel tem lidado com o desgaste físico e as lesões que atribui ao calendário sobrecarregado do futebol brasileiro, o qual faz questão de criticar sempre que pode.

"Palmeiras está presente na final da Libertadores. Daqui a uma semana, disputa uma semifinal da Copa do Brasil. Está disputando o Brasileiro e, depois, tem uma Data Fifa. No regresso das seleções, vou ficar sem 12 jogadores, e jogo contra o Cruzeiro. Três dias depois, jogo contra o Flamengo, e depois a final da Libertadores. Será que todos podemos refletir se isso é o melhor que podemos fazer?", reclamou depois de vencer o Bragantino.

O desfalque mais recente por lesão é Ramón Sosa, com um problema na coxa. Vitor Roque, contudo, voltou a treinar após se recuperar de uma entorse no tornozelo sofrida na goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians, no último dia 11, e deve ficar ao menos no banco de reservas. Piquerez e Andreas Pereira voltam ao time após cumprimento de suspensão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X PALMEIRAS

SANTOS - Diógenes; Rodinei, João Alencar, Luan Peres e Barreal (Escobar); Oliva, Gustavinho, Bontempo, Coutinho e Everton Cebolinha; Gabigol. Técnico: Cuca.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).