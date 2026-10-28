Time abraçado!

Ao invés de apenas protestar pela eliminação na Libertadores, a torcida do Flamengo resolveu abraçar o time em busca do título Brasileiro. Erick Pulgar está acostumado com momentos de glória, mas também já passou por instabilidades. Desta vez, o volante chileno admitiu surpresa com a postura da Nação, que apoiou o time na difícil vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG.

Até mesmo nos momentos difíceis da partida, quando a equipe empatava em 2 a 2 e quando perdia por 1 a 0, o volante sentiu o apoio dos torcedores.

"Não esperava este ambiente tão bonito. Desde o primeiro minuto eles cantaram. Então acho que eles nos deram esse impulso para podermos fazer um jogo melhor, para dar essa alegria a eles também, pois estavam tristes", afirmou Pulgar.

Sem a Libertadores, o Flamengo tem o Brasileirão como uma salvação para 2026. Afinal, o time foi eliminado da Copa do Brasil e perdeu a Recopa Sul-Americana. Assim, o único título conquistado neste ano é o Campeonato Carioca. Com a vitória sobre o Galo, o Flamengo retomou a liderança do Brasileirão e manteve a vantagem de um ponto em relação ao Palmeiras, segundo colocado.