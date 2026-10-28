Rossi faz 200 jogos pelo clube

A vitória sobre o Atlético-MG teve um gosto ainda mais especial para o goleiro Rossi, que completou 200 jogos pelo Flamengo. Após atingir a marca, o jogador recebeu uma camisa comemorativa do clube no CT Ninho do Urubu.

"Quando cheguei, tinha dito que queria fazer história aqui no clube. Hoje, chegar ao décimo lugar entre os goleiros com mais jogos pelo Flamengo, ser o goleiro com mais minutos sem sofrer gols e alcançar o topo em número de partidas sem ser vazado no século é muito importante para mim", afirmou.

Rossi fez sua estreia em 20 de setembro de 2023, contra o Goiás. Até então, ele sofreu 147 gols e ficou 95 partidas sem ser vazado.