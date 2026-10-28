Em busca da paz!

Na tentativa de se afastar do Z4, Botafogo vai ao Pará, onde enfrenta o vice-lanterna Remo hoje, às 21h30. Após tropeços recentes, o Glorioso busca ganhar tranquilidade.

O jogo encerra uma sequência considerada fundamental para a reta final da temporada do Alvinegro. Em uma semana e meia, o Botafogo enfrentou três adversários que estão abaixo na tabela. Venceu a Chapecoense por 1 a 0, foi goleado pelo Internacional por 3 a 0 e agora fecha a série contra o Remo.

Além da luta contra o Z4, o técnico Tite tenta se afastar de uma marca negativa que assombra seu início à frente do clube de General Severiano. Desde que o Botafogo virou SAF, o treinador tem o pior desempenho nos cinco primeiros jogos de um comandante, empatado com Thiago Nunes, ambos com 26% de aproveitamento.

Para o jogo, Tite não contará com duas de suas principais peças: Danilo, com um problema muscular, e Montoro, que cumpre suspensão, desfalcam o time.