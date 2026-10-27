Luísa Stefani impulsiona tênis feminino brasileiro em 2026 e conquista seis títulos

Luísa Stefani tem sido destaque no tênis brasileiro. A atleta conquistou recentemente o WTA 1000 de Wuhan, seu sexto título da temporada, e chegou ao topo do ranking da temporada de duplas ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. A parceria também alcançou a marca de 12 vitórias consecutivas e venceu três torneios seguidos.

A trajetória da paulista começou nas categorias de base e passou pelas competições da Federação Paulista de Tênis (FPT). Segundo Danilo Gaino, presidente da entidade, o caminho de Luísa desde o início até o circuito internacional serve de referência para meninas que estão começando no esporte.

"A Luisa é uma atleta que construiu uma trajetória de muito trabalho e profissionalismo. Começou na modalidade muito cedo, ainda nas competições da FPT, e hoje se tornou uma referência para meninas que estão começando. Com esse desempenho, ela mostra para as atletas mais novas que é possível sonhar alto e, para as marcas, que vale a pena seguir investindo na formação e no desenvolvimento do tênis feminino", afirmou.

O crescimento da participação feminina também aparece nos números da federação. De 2024 para 2025, a FPT registrou um aumento de 164% no número de mulheres inscritas nas competições organizadas pela entidade. O dado mostra uma mudança na presença feminina nos torneios, além dos resultados alcançados pelas atletas profissionais.

Para Rene Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da agência Heatmap, o desempenho de brasileiras em competições internacionais pode ajudar a ampliar a visibilidade da modalidade e atrair novos investimentos. Ele também apontou a relação entre a exposição das atletas e o interesse de meninas que ainda não praticam o esporte.

"A Luísa vive um grande momento, e resultados como esses ajudam a colocar o tênis feminino em evidência, assim a atleta ganha espaço na mídia, atrai a atenção do público e abre oportunidades para que mais meninas conheçam o esporte. Isso também é importante para o mercado, porque fortalece o interesse de marcas e patrocinadores pelo tênis feminino", comentou.

Em 2026, Stefani e Dabrowski conquistaram os WTA 1000 de Dubai, Pequim e Wuhan, o WTA 500 de Estrasburgo, o WTA 250 de Eastbourne e o SP Open. A brasileira também foi vice-campeã de Wimbledon, em uma temporada que ampliou sua lista de resultados no circuito profissional.

Com os seis títulos do ano, Luísa chegou a 19 conquistas na carreira em torneios da WTA, sendo seis em eventos da categoria 1000. O desempenho também a colocou na liderança do ranking da temporada de duplas ao lado de Dabrowski.