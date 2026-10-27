Grêmio contrata empresa de segurança clandestina para partida do Brasileirão, diz PF

A Polícia Federal do Paraná realizou uma ação de fiscalização de segurança na última segunda-feira, 26, e constatou a contratação de serviço clandestino de segurança patrimonial pelo Grêmio. A atividade foi acertada para trabalhar na partida contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Brasileirão.

De acordo com a nota publicada pela PF, a empresa não possui autorização para exercer esta atividade. A fiscalização do ocorrido foi feita por policiais da Delegacia de Controle de Segurança Privada (DELESP), com apoio da Unidade de Controle de Vigilância (UCV) da DPF Londrina.

"Foi lavrado auto de constatação de infração, e os responsáveis - empresa e contratante - responderão a processo administrativo, que pode ensejar a aplicação de multa e outras sanções previstas no novo Estatuto", escreveu a Polícia em comunicado oficial.

Segundo o portal GZH, a companhia contratada pelo Grêmio é a mesma utilizada por outras equipes e ainda não segue as novas regulamentações determinadas pela PF. O clube gaúcho foi procurado pelo Estadão, mas ainda não respondeu o contato.

No mês passado, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apontou que o Corinthians pagou a empresa Bear Security por oito meses antes de formalizar um contrato. O promotor Cássio Conserino disse que o presidente Osmar Stábile teria custeado a companhia com recursos do time para servir a si e à sua família.

Os paulistas afirmam que a contratação passou pelos trâmites internos corretamente. Os repasses financeiros informais alcançaram o valor total de R$ 391.987,46.

A sequência de pagamentos por meses sem contrato foi utilizada pelo MP como evidência que o dinheiro do Corinthians foi desviado para financia despesa pessoal de Stábile. Dirigente da equipe alvinegra não se manifestou sobre o caso.