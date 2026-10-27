Kadu Souza marca 2 golaços nos acréscimos, Goiás bate Ceará e aumenta sonho de G-6 na Série B

Quando o Goiás parecia mais uma vez deixar escapar de se aproximar da zona de playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com brilho de Kadu Souza nos acréscimos. O confronto estava empatado sem gols até aos 46 minutos, quando o atacante abriu o placar com um gol de letra e fechou a vitória por 2 a 0 com um golaço de cobertura, nesta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, no encerramento da 35ª rodada.

Com o resultado, o Goiás voltou a sonhar com a briga pelo acesso, chegando a 52 pontos, a três do CRB, sexto colocado. Já o Ceará segue adiando a permanência, estacionado com 43 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 43, mas a seis pontos do Avaí.

Com um ponto para cada, o Ceará chegou a 44 pontos, precisando de mais um para se livrar matematicamente do fantasma do rebaixamento. Já o Goiás termina a rodada no meio da tabela, na 10ª colocação, com 50 pontos, a cinco do CRB, sexto colocado, com 55.

Encerrando novamente a rodada, pela 36ª, a dupla retorna a campo na segunda-feira. Às 18h, o Ceará visita o Athletic na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). Mais tarde, às 20h30, o Goiás recebe o CRB, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

O confronto iniciou morno. Diante da torcida, o Ceará tentou imprimir o ritmo, enquanto do outro lado o Goiás buscava cadenciar mais a partida trocando mais passes. Com isso, os goianos tinham mais a posse da bola, mas sem conseguir furar o bloqueio cearense, que, por sua vez, era ineficiente nos contra-ataques.

Com o passar do tempo, o time da casa conseguiu colocar a pontaria em dia e Tadeu teve que intervir em chute de Melk para evitar o primeiro gol da partida. A resposta do Goiás veio com Kadu Souza, também obrigando o goleiro Caíque França a trabalhar. Apesar de melhorar na reta final, o confronto não saiu do zero na primeira etapa.

No segundo tempo, a dupla retornou ao campo mais agressiva. O Goiás era quem tinha mais qualidade para trabalhar a bola, mas ainda enfrentava dificuldades para abrir espaço. Já o Ceará, a postura até resultou em bola na rede, mas após revisão no VAR, o gol de Lodovico foi anulado por toque de braço do atacante.

Após o lance, o time da casa subiu o tom e passou a ser superior na posse da bola, porém os goianos neutralizaram a animação mandante. Na reta final, o Goiás retomou a superioridade e nos acréscimos, após cobrança de escanteio de Lourenço, Rodrigo Soares ajeitou para Kadu Sousa marcar de letra. Ainda deu tempo para Kadu Souza fechar o jogo em grande estilo. No último lance, viu Caíque França adiantado e mandou por cobertura, decretando a vitória goiana.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 2 GOIÁS

CEARÁ - Caíque França; Bryan Borges (Lenny Lobato), Luiz Otávio, Gabriel Silva e Sánchez (Rafael Ramos); João Gabriel, Vinícius Zanocelo, Matheus Araújo (Lucas Mugni) e Melk (Vina); Saulo Mineiro e Enzo Lodovico (Rian Santana). Técnico: Daniel Paulista.

GOIÁS - Tadeu; Djalma Silva (Rodrigo Soares), Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Nícolas (Danilo Cunha); Filipe Machado, Lucas Rodrigues (Gegê), Lourenço e Lucas Lima (Wellington Rato); Felipe Clemente (Cadu) e Kadu Souza. Técnico: Mozart.

GOLS - Kadu Souza, aos 46 e 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Silva, João Gabriel, Enzo Lodovico e Saulo Mineiro.

RENDA - R$ 33.290,15.

PÚBLICO - 12.410 total.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).