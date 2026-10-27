Caso Rojo: Dirigente do Estudiantes responde Léo Jardim e provoca Flamengo

Juan Martín Ongay, secretário de finanças do Estudiantes, provocou o Flamengo em meio à disputa judicial pela vaga na final da Libertadores. O dirigente respondeu a uma declaração de Leonardo Jardim, técnico rubro-negro, sobre a possibilidade de o clube carioca reverter a eliminação na semifinal por causa do caso Marcos Rojo. Em um comentário no Instagram, Ongay ironizou a situação e convidou o português para acompanhar a decisão ao lado da equipe argentina.

"No ano que vem eles podem jogar. Se ele quiser vir ver, a gente convida", escreveu o dirigente, em referência à final da competição, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

A provocação veio após Jardim comentar o assunto na segunda-feira, 26, depois da vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a possibilidade de o clube herdar a vaga do Estudiantes, o treinador indicou que acredita em uma reversão, mas evitou entrar nos detalhes do processo.

"Eu acredito que é possível, mas essa situação está no departamento jurídico e eu não vou me alongar", afirmou.

O Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes após empate sem gols no tempo regulamentar da partida de volta da semifinal e derrota por 3 a 2 na disputa de pênaltis. A contestação rubro-negra envolve a escalação de Rojo, contratado pelo time argentino depois do encerramento da janela de transferências do país.

A Conmebol negou duas vezes o pedido de inscrição do defensor na Libertadores, mas o Estudiantes recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu uma autorização provisória para utilizá-lo no confronto.

A decisão do CAS permitiu que o zagueiro entrasse em campo, mas não afastou a possibilidade de sanções caso o julgamento definitivo considere irregular sua participação. O Flamengo, que foi incluído no processo, avisou antes da partida que apresentaria uma reclamação se o argentino fosse escalado e formalizou o pedido após a eliminação. O clube carioca se apoia no regulamento disciplinar da Conmebol, que prevê derrota por 3 a 0 em casos de escalação irregular.

Do lado argentino, o presidente Juan Sebastián Verón afirmou nesta terça-feira, 27, que o Estudiantes está tranquilo em relação à presença na final. Segundo ele, o clube buscou orientação antes de recorrer ao tribunal e aguarda a decisão definitiva do CAS, ainda sem data estabelecida. Verón também ressaltou que a autorização provisória permitiu a participação de Rojo na semifinal e disse não acreditar que a equipe corra risco de ficar fora da decisão.