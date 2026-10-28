Lakers perdem invencibilidade na NBA para embalado Portland; campeões Knicks desencantam

Chegou ao fim nesta terça-feira à noite a campanha perfeita do Los Angeles Lakers na NBA. Após três vitórias soberanas, a equipe de Luka Doncic, mais uma vez em noite inspirada, acabou surpreendida pelo embalado e ainda invicto Portland Trail Blazers, levando 136 a 129 com virada no último período. A rodada ainda marcou o desencanto do campeão New York Knicks.

Com suas estrelas Ja Morant e Damian Lillard inspiradas, os Trail Blazers chegaram à terceira vitória seguida graças a uma cesta de três decisiva do experiente armador restando 43 segundos. Nem mesmo os 41 pontos de Doncic foram suficientes para evitar o primeiro revés dos Lakers.

O duelo na Cripto Arena, em Los Angeles, começou com o time da casa melhor e fechando o primeiro quarto com 38 a 32. Depois de jogo perfeito, com 52 pontos, Doncic parecia querer repetir a dose e novamente foi o cestinha, desta vez com 41, sendo seis bolas de três.

Ocorre que o Portland teve um jogo coletivo perfeito e, após chegar ao quarto final com um ponto de desvantagem, mostrou entrosamento para obter a virada. Além da cesta decisiva de Lillard (anotou 21 pontos), colocando 135 a 129 no placar - ainda deu tempo de mais um lance livre para fechar o marcador -, o Portland ainda contou com 23 pontos de Ja Morant e de Deni Avdija e outros 22 de Jrue Holiday para manter-se invicto após três aparições.

Curiosamente, os maiores marcadores foram dos Lakers, com os 41 de Doncic e mais 26 da Austin Reaves, mas os demais companheiros ficaram devendo. A equipe, agora, buscará a reabilitação no clássico com o Los Angels Clippers, nesta quarta-feira.

ATUAL CAMPEÃO, NEW YORK KNICLS DESENCANTA APÓS INÍCIO ASSUSTADOR

Largando com três surpreendentes derrotas, o atual campeão New York Knicks finalmente celebrou o primeiro triunfo na atual temporada. Com 27 pontos e 20 rebotes do pivô Karl-Anthony Towns, anotou 111 a 97 diante do Detroit Pistons, evitando o segundo começo do detentor do título com quatro derrotas na história da NBA.

A boa apresentação de Towns serviu para auxiliar o começo irregular do astro Jalen Brunson, que começou com um acerto apenas em nove arremessos e despertou na partida somente após o intervalo (os Knicks abriram 37 a 13 no terceiro período) e fechou o duelo com 23 pontos. Mikal Brigdes não havia acertado de três nos revéses contra Philadelphia 76ers, Boston Celtics e Orlando Magic, mas também desencantou, acertando logo quatro.

TIMBERWOLVES PERDEM O ASTRO ANTHONY EDWARDS POR UM BOM TEMPO

O começo de temporada da NBA vem sendo marcado pelas contusões. E, a cada dia, aumenta o número de desfalques importantes. O Minnesota Timberwolves confirmou nesta quarta-feira que sua estrela, Anthony Edwards, vai precisar passar por uma artroscopia no joelho e se ausentar das quadras por "diversas semanas."

O armador já havia disputado somente 61 partidas na temporada passada por problemas no joelho direito e, mais uma vez, terá de se ausentar por causa das dores no local.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Boston Celtics 125 x 124 Brooklyn Nets

New York Knicks 111 x 97 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 130 x 103 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 129 x 136 Portland Trail Blazers

VEJA OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA:

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks x Miami Heat

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Orlando Magic

Milwaukee Bucks x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Chicago Bulls x New York Knicks

Utah Jazz x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers