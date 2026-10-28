China diz que 'levou sério' pedido de desculpas de Mbappé; Real Madrid reforça súplica

A polêmica causada por Mbappé após definir o líder Mao Tsé-tung como um "cara qualquer" e possivelmente um "ditador chinês" parece contornada após pedido de desculpas do astro francês do Real Madrid. O clube merengue reforçou a súplica de seu astro nesta quarta-feira, dia no qual o governo do país asiático disse "ter levado a sério" o arrependimento do jogador.

A polêmica se deu por causa de uma montagem humorística feita pelo programa The Bridge, onde Mbappé vê seu rosto colocado no corpo do líder chinês e não o reconhece. Ao comentar a imagem, com largo sorriso no rosto, o francês foi infeliz ao defini-lo como "ditador chinês," mesmo aprovando a montagem.

Rapidamente veio a revolta chinesa, com três empresas tirando patrocínio de Mbappé e a tevê estatal anunciando o fim das transmissões dos jogos do Real Madrid no país. O camisa 7 rapidamente se defendeu, em comunicado em inglês, francês e chinês.

"Durante uma entrevista recente, reagi a uma imagem minha. Meu comentário foi imprudente, e agora compreendo que ele feriu muitas pessoas na China e em comunidades chinesas ao redor do mundo. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelas minhas palavras", escreveu Mbappé.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, em Bangcoc, Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, falou sobre a polêmica declaração de Mbappé. "Levamos a sério o pedido de desculpas que ele fez", disse, sem garantir o perdão dos patrocinadores ao francês e deixando claro que a mágoa não será apagada da noite para o dia.

"É claro que, quando o discurso e as ações de uma figura pública ultrapassam os limites, ou cruzam uma linha vermelha, ela se torna um ativo negativo para a marca", destacou o Diário do Povo, porta-voz oficial do Partido Comunista Chinês, em coluna online publicada nesta quarta-feira. "É por princípios e pela necessidade da lógica comercial que as plataformas e empresas chinesas tomam medidas firmes para romper esse tipo de relação."

Depois de Mbappé e do presidente de LaLiga, Javier Tebas, se desculparem, foi a vez de o Real Madrid tentar se acertar com o povo chinês, grande parceiro comercial do clube.

"O Real Madrid expressa suas desculpas ao povo chinês pelo desconforto que as recentes palavras do nosso jogador Kylian Mbappé possam ter causado. Nosso clube mantém um profundo respeito pela China, sua história, sua cultura e seus cidadãos, bem como pelos milhões de torcedores chineses que nutrem carinho e admiração pelo Real Madrid", divulgou o clube merneuge em nota oficial.

"O clube soma-se às desculpas públicas expressas por Kylian Mbappé, nas quais o próprio jogador manifestou seu arrependimento pelas palavras proferidas e reiterou seu respeito pelo povo chinês. O Real Madrid reafirma seu compromisso com os valores de respeito, convivência e compreensão entre culturas, e expressa o desejo de continuar fortalecendo os laços de amizade e afeto que o unem à China e aos seus cidadãos."