Mãe do técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, morre aos 74 anos

O futebol argentino está de luto. Morreu na noite de terça-feira, em Pujato, na província de Santa Fe, Eulália Marzetti, mão de Lionel Scaloni, treinador da seleção nacional. Ela estava com 74 anos, lutava contra diversos problemas de saúde havia cinco anos e acabou não resistindo a um enfarte.

O velório está sendo realizado perto de Pujato, cidade natal de Lionel Scaloni, que já está viajando de Buenos Aires para uma despedida da mãe restrita à família.

O treinador era muita ligado à mãe e sempre apareceu ao lado dela em fotos. Desde a perda da Copa América, em 2021, que Scaloni revelou os graves problemas de saúde de dona Eulália e pediu orações.

O comandante mora na Espanha, mas estava indo para Buenos Aires para anunciar a convocação para os amistosos da Argentina de novembro contra o Uruguai (dia 13 em Buenos Aires) e diante da Costa Rica (dia 17, em Córdoba).

"Toda a Associação do Futebol Argentino, com seu presidente Claudio Tapia à frente, envia suas condolências ao nosso treinador Lionel Scaloni e a toda a sua família pelo falecimento de sua mãe, Eulalia Marzetti. O abraço fraterno de todos os argentinos ao "Gringo" e aos seus entes queridos neste momento difícil. Muita força!", prestou homenagem a AFA.

O presidente da entidade, Chiqui Tapia, e a página oficial da seleção argentina também prestaram condolências a seu treinador. "Gringo querido, um país inteiro abraça você e sua família neste momento difícil, pela partida da sua mãe. Gosto muito de você e estamos aqui para te acompanhar", escreveu o dirigente. "Um grande abraço ao nosso treinador da seleção nacional principal, Lionel Scaloni, e a toda a sua família neste momento difícil. Estamos contigo", completou a página da seleção."