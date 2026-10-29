Time de Guerreiros luta até o final

O Fluminense voltou a vencer no Brasileirão, mas o resultado positivo não apaga as dificuldades apresentadas em campo. Ontem, o Tricolor derrotou o Internacional por 2 a 1, no Maracanã. Alan Patrick abriu o placar para o Colorado, mas Hércules e Lucho Acosta comandaram a virada.
O Time de Guerreiros teve um primeiro tempo apagado. Apesar de ter maior posse de bola, a equipe pouco produziu ofensivamente e encontrou dificuldades para criar jogadas pelos lados.
Na saída para o intervalo, o lateral Renê destacou a necessidade de arriscar mais de fora da área. "Estamos com dificuldade na finalização. Às vezes pelo bloco deles ali, que está baixo e com muitos jogadores, mas falta confiança".
No segundo tempo, Alan Patrick abriu o placar. Aos 33 minutos, Hércules, que marcou contra o Palmeiras na Libertadores, balançou as redes com um golaço. No fim, Lucho Acosta aproveitou o rebote para fazer 2 a 1.