Internacional vai à CBF protestar contra arbitragem no Rio: 'Sensação que fomos assaltados'

A derrota por 2 a 1 diante do Fluminense, de virada, nesta quarta-feira à noite, com o gol carioca saindo aos 51 minutos do segundo tempo causou enorme indignação no elenco, comissão técnica e presidência do Internacional. O clube gaúcho ficou muito irritado com a arbitragem do paranaense e, além de protestos contundentes, ainda entrou com uma representação na CBF. "A sensação é de que nós fomos assaltados aqui."

Assim que a partida terminou, o capitão Alan Patrick foi o primeiro a protestar contra os critérios de Lucas Casagrande, em sua visão, "sem personalidade para expulsar o lateral Renê. O técnico Eduardo Baptista corroborou com as palavras de seu atleta e o presidente Alessandro Barcellos foi ainda mais longe, falando até em roubo.

"O cara (Renê) quase quebrou a perna do nosso atleta. O VAR não chamou. Ou a falta do Renê não era pra vermelho?", disparou o presidente, sobre a entrada forte do atleta do Fluminense. Mais tarde, Renê ainda fez outra falta com o rival indo em direção ao gol e também não foi aplicado o segundo amarelo, novamente causando revolta. Também cobram um pênalti de Thiago Silva em claro puxão na área.

"A partida foi decidida por erros de arbitragem. E a sensação é de que nós fomos assaltados aqui", seguiu em seu desabafo o dirigente, cobrando árbitros mais experientes nos jogos, com o Inter brigando contra o rebaixamento com Grêmio e Corinthians. "O que aconteceu aqui infelizmente é um retrocesso. Nós estamos na reta final do campeonato, nós temos que ter os melhores árbitros, estão escalando árbitros inexperientes."

O clube colorado ainda soltou uma nota oficial repudiando as falhas do árbitro e do VAR no Maracanã. "O Sport Club Internacional manifesta sua indignação com a arbitragem desta noite, no Maracanã. Logo no começo da partida, o Colorado teve um pênalti não assinalado. Já no segundo tempo, com o Inter à frente no placar, o atleta Renê acertou um carrinho passível de expulsão sobre Ronaldo e recebeu apenas o cartão amarelo. Pouco depois, o mesmo jogador, já advertido, puxou a camisa de Bruno Gomes e interrompeu um ataque promissor. A falta foi marcada, mas o segundo amarelo não veio. Não se trata de lances interpretativos. São erros graves, que interferiram diretamente no andamento da partida e comprometem a integridade da competição", acusou o Internacional.

"O Clube apresentará reclamação formal à CBF e exigirá que os confrontos decisivos do Campeonato Brasileiro sejam conduzidos por arbitragens à altura de sua importância. Pela terceira rodada consecutiva, o Inter deixa o campo prejudicado. Fica a pergunta: a quem interessa?", completou a nota.

Apesar da ida à CBF, Barcellos revelou que a CBF pouco age mesmo com reclamações formais. "Nós não paramos um minuto de nos mobilizarmos e nos manifestarmos internamente com a CBF, entendendo que era o meio correto. E não adiantou. Então talvez tenhamos demorado mesmo para fazer uma manifestação pública. Todos os lances de alguma forma têm explicação e eles reconhecem que é de interpretação, mas nada acontece."