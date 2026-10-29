Real Madrid, Barça e Atlético se unem em luto por vítimas de acidente ferroviário na Espanha

Os três principais clubes do futebol espanhol manifestaram solidariedade às vítimas do grave acidente ferroviário ocorrido nesta quarta-feira quando dois trens colidiram na província de Toledo, na Espanha. A tragédia mobilizou Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid que enviaram mensagens de apoio às famílias das vítimas e também solidariedade aos feridos.

Por meio de um comunicado oficial, o clube merengue expressou "profundo pesar". A nota prestou condolências e enfatizou ainda "todo o seu amor e solidariedade" à todas as pessoas afetadas pela tragédia que abalou o país. O Real exaltou ainda a dedicação dos profissionais envolvidos nos serviços de emergência que não poupam esforços nesse momento difícil.

O Barcelona usou a sua conta no X (antigo twitter) para manifestar o sentimento de pesar às famílias e amigos das vítimas e desejou uma pronta recuperação para todos os feridos neste trágico acidente ferroviário.

Na esteira dos dois gigantes espanhóis, o Atlético de Madrid também divulgou um comunicado oficial. "Unimo-nos ao luto pelas vítimas do terrível acidente", diz parte do texto que complementa com as "nossas condolências às famílias e amigos dos falecidos".

As equipes de resgate continuam à procura de sobreviventes entre os vagões destruídos na colisão. Os serviços de emergência, auxiliados por dois guindastes, seguem em busca de vítimas entre a massa de ferros destruídos nos vagões mais atingidos.

Os cães especializados da Guarda Civil também trabalham na área. "Eles estão percorrendo os trilhos para ver se há algum vestígio biológico, que é a nossa prioridade neste momento", explicou Pedro Pablo Garrido, porta-voz da Guarda Civil de Toledo.

Conforme o último balanço, o número de mortos chega a 69. Já entre os feridos, o registro é de 53, segundo informações do El País. Foi decretado um período de luto de três dias no país. Ainda nesta quinta-feira, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez cobrou esclarecimentos sobre as causas que levaram à colisão de dois trens, a qual deixou pelo menos 69 mortos, segundo o último balanço das autoridades regionais.