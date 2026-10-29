Seleção brasileira: líderes da nova geração de Ancelotti esquentam banco em seus clubes

Carlo Ancelotti realiza nesta quinta-feira, 29, a partir das 15h, a última convocação da seleção brasileira em 2026. O Brasil encerra seus compromissos no ano disputando amistosos contra Japão, em 14 de novembro, e Singapura, no dia 17. Em meio ao processo de renovação, o treinador italiano lida com o fato de líderes da nova geração conviverem esquentando o banco de reservas em seus respectivos clubes.

Ausente da Copa do Mundo por causa de gave lesão na coxa direita, Estêvão foi titular em dois dos três amistosos contra Austrália e Índia, mas ainda não ganhou sequência com o técnico Xabi Alonso no Chelsea. O atacante soma apenas oito partidas na atual temporada, com apenas duas entre os 11 iniciais, e sem gols ou assistências.

Chamou atenção o fato de a joia de 19 anos não sair do banco na eliminação para o Liverpool, nos pênaltis, na Copa da Liga Inglesa, nesta quinta-feira, 28. Isso porque além de a equipe londrina estar desfalcada de Cole Palmer e o brasileiro João Pedro, o atacante revelado no Palmeiras começou jogando as duas primeiras partidas na competição, contra Luton Town e Leeds United.

Outro que vive situação parecida é Endrick. Titular no primeiro amistoso do Brasil pós-Copa do Mundo, o atacante de 20 anos continua sem espaço no Real Madrid e jogou apenas quatro partidas das 13 partidas do time espanhol na temporada. Três saindo do banco de reservas no segundo tempo e apenas uma na escalação inicial. O camisa 9 balançou as redes uma única vez, na vitória por 4 a 3 sobre a Roma, na Champions League.

Endrick deve ser novamente emprestado na próxima janela de transferências, com abertura marcada para janeiro. O brasileiro por pouco não ficou fora da Copa, mas conquistou seu espaço no grupo de Ancelotti justamente após ser cedido por empréstimo ao Lyon, da França, onde destacou-se. Apesar do pedido do técnico José Mourinho para ele ser mantido no elenco para a atual temporada, o atacante, que assim como Estêvão foi revelado no Palmeiras, não tem vida fácil ao disputar posição com Kylian Mbappé e a revelação espanhola Carlos Espí.

Ainda que a zaga da seleção brasileira seja formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, titulares inquestionáveis, Vitor Reis é considera o futuro da defesa da seleção. Titular no primeiro amistoso contra a Austrália, o jogador de 20 anos tem somente quatro jogos pelo Manchester City na temporada, com duas partidas entre os 11 iniciais. Na véspera da convocação de Ancelotti, balançou as redes no empate por 2 a 2 com o Brighton que acabou com a classificação, nos pênaltis, na Copa da Liga Inglesa.

EM BOA FASE, GABRIEL JESUS PODE TER NOVA CHANCE

Em boa fase, Gabriel Jesus pode ter nova chance na seleção brasileira após viver um bom momento no Barcelona - como reserva. Contratado como peça de reposição à saída do veterano Robert Lewandowski, o brasileiro de 29 anos constantemente acionado no segundo tempo e já balançou as redes quatro vezes e distribui uma assistência nas oito partidas que disputou na temporada.

Com Estêvão e Endrick em baixa, além da má fase de Vini Jr. e a indefinição pelo uso de Raphinha, que vive grande momento no Barcelona, como falso 9, o experiente atacante sonha com uma convocação que não acontece desde novembro de 2023.

LISTA INCÓGNITA

Assim como a primeira convocação de Ancelotti, a lista a ser divulgada nesta quinta-feira é uma incógnita. A tendência é ele manter a base utilizada nos primeiros amistosos, com os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, os meias Danilo e Bruno Guimarães, e os atacantes Raphinha e Vini Jr. como parte da espinha dorsal. As demais posições, assim como os suplentes, podem ter caras novas, como lateral Kaiki (Como) ou até mesmo nomes que estiveram na Copa, mas não foram chamados na primeira lista. São os casos de Matheus Cunha (Manchester United) e Luiz Henrique (Zenit).

Existe ainda a possibilidade de Ancelotti não convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro para não atrapalhar o planejamentos dos clubes nesta reta final de temporada. Nomes como Gabriel Bontempo (Santos), Danilo (Botafogo) e Samuel Lino (Flamengo) fizeram boas exibições nos primeiros amistosos e são cotados para serem mantidos na atual lista. Outros jogadores em alta podem aparecer na lista caso atletas que atuem no País sejam incluídos. São os casos de Andreas Pereira (Palmeiras), Lucas Paquetá (Flamengo), Jonathan Jesus e Kaio Jorge (Cruzeiro).