Lakers superam ausência de Doncic e batem Clippers; LeBron lidera virada do Philadelphia na NBA

O Los Angeles Lakers conquistou um importante resultado na noite desta quarta-feira, pela NBA, ao derrotar o rival Clippers no tradicional dérbi da cidade. Jogando em Inglewood, casa do adversário, o time visitante triunfou com o placar de 103 a 87. Para aumentar o feito, o resultado positivo veio mesmo com a ausência de Luka Doncic, astro da franquia.

O esloveno ficou de fora do confronto devido a um desconforto nas costas, sentido no segundo jogo da primeira sequência de partidas em dias consecutivos (back-to-back) da equipe na temporada. O ala titular Ziaire Williams também não jogou, por conta de dores no pé esquerdo. O técnico JJ Redick afirmou que ambas as ausências foram por precaução.

Quentin Grimes marcou 23 pontos, Collin Sexton contribuiu com 21 pontos (sua maior marca na temporada) saindo do banco. Sem a média de 36 pontos por jogo de Doncic - a maior da NBA -, os Lakers tiveram seis jogadores atingindo dois dígitos na pontuação. Austin Reaves anotou 16 pontos, e Matisse Thybulle, 15. Sexton e Thybulle acertaram quatro cestas de três pontos cada.

O calouro Keaton Wagler marcou 21 pontos (recorde em sua carreira) saindo do banco, liderando os Clippers. A equipe sofreu sua terceira derrota consecutiva já que na sexta-feira, já havia perdido para os Lakers por oito pontos de diferença. O ala titular Rui Hachimura também desfalcou o time contra sua antiga equipe, devido a um desconforto na coxa esquerda.

Os Clippers voltaram a ter problemas com o controle da bola, cometendo 24 "turnovers" (perdas de posse de bola). Nos dois jogos anteriores - derrotas para o Thunder e para os próprios Lakers -, a equipe havia registrado 26 "turnovers" em cada partida.

Em desvantagem de 18 pontos, os Clippers esboçaram uma reação no início do terceiro quarto, superando os Lakers por 12 a 2 e reduzindo a diferença para sete pontos. No entanto, os visitantes fecharam o período com uma sequência de 27 a 15, impulsionados por 11 pontos seguidos de Sexton - incluindo duas cestas de três pontos consecutivas -, ampliando a vantagem para 85 a 65.

Os Lakers assumiram o controle no segundo quarto, superando os Clippers por 31 a 6 (com uma sequência de 16 pontos sem resposta do adversário), e foram para o intervalo vencendo por 56 a 38. Seis jogadores diferentes pontuaram pelos Lakers no período, com destaque para Reaves, que anotou nove pontos.

LEBRON LIDERA VIRADA DO PHILADELPHIA 76ERS SOBRE OS PACERS

Também pela rodada desta quarta-feira, o Philadelphia 76ers manteve o seu bom início de temporada na NBA ao derrotar o Indiana Pacers, fora de casa, por 114 a 109. Esta foi a sua quarta vitória em cinco confrontos na competição.

Em um jogo cheio de reviravoltas, a vitória foi definida somente no último quarto. Atrás no placar, os Sixers conseguiram emplacar uma reação na parte final do confronto amparado pela experiência de LeBron James e a pontaria calibrada de Tyrese Maxey (que anotou 17 pontos no período derradeiro) para garantir a vitória.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA

Atlanta Hawks 117 x 129 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 121 x 111 Washington Wizards

Detroit Pistons 97 x 89 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 109 x 114 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 129 x 99 Orlando Magic

Chicago Bulls 127 x 133 New York Nicks

Milwaukee Bucks 100 x 132 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 114 x 119 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 91 x 104 Denver Nuggets

Utah Jazz 111 x 117 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 120 x 96 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 87 x 103 Los Angeles Lakers

ACOMPANHE OS CONFRONTOS DESTA QUINTA-FEIRA

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies