Atlético-MG e Cruzeiro fazem reencontro após decisão na Copa do Brasil de olho na Libertadores

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um clássico que reúne rivalidade, disputa por uma vaga na próximo Copa Libertadores e o reencontro após a eliminação cruzeirense na Copa do Brasil.

Separados por quatro pontos, os rivais chegam em situações diferentes. Enquanto os atleticanos administram o desgaste de um calendário com três competições, os cruzeirenses concentram suas forças somente no Brasileirão.

O Cruzeiro começa a rodada, com 54 pontos, depois de vencer Grêmio, por 4 a 2, e Remo, por 1 a 0. O Atlético-MG tem 50 pontos, dentro do G-6, e tenta reagir à derrota por 3 a 2 para o Flamengo, na segunda-feira, no Maracanã. Uma vitória reduziria a distância entre os dois mineiros para apenas um ponto; um triunfo cruzeirense ampliaria a diferença para sete.

O clássico também tem o peso do último encontro. Em setembro, o Atlético venceu por 2 a 1 na Arena MRV, depois de um empate por 1 a 1 no Mineirão, e avançou às semifinais da Copa do Brasil. No primeiro turno do Brasileirão, o time alvinegro também levou a melhor, por 3 a 1. O Cruzeiro, por sua vez, conquistou o Campeonato Mineiro diante do rival no início da temporada.

No Galo, o técnico Eduardo Domínguez precisa equilibrar a importância do clássico com a proximidade da semifinal da Copa do Brasil. No domingo (1), o Atlético visita o Grêmio, em Porto Alegre, pelo confronto de ida. Além disso, também está classificada para a final da Copa Sul-Americana, na qual enfrentará o Boca Juniors.

A sequência deixa aberta a possibilidade de mudanças na escalação. Reinier e Kevin Castaño, preservados de atuar durante os 90 minutos diante do Flamengo, são opções para começar o clássico. O treinador, porém, reforçou que o compromisso com o Cruzeiro tem prioridade imediata. "Agora, temos que pensar no clássico", afirmou Domínguez após a partida no Maracanã.

A comissão técnica avalia a utilização do goleiro Everson, recuperado de uma fratura no pé esquerdo e em processo de retomada das condições de jogo. Gabriel Delfim disputa a posição. O meia Gustavo Scarpa também voltou a ficar à disposição após problemas físicos, enquanto o atacante Cuello depende de avaliação por um trauma na costela.

Na defesa, o desfalque confirmado é o zagueiro Vitor Hugo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele não deve ser confundido com o meia Victor Hugo, que segue entre as alternativas para o setor de criação. Ruan Tressoldi, Fred, Thiago Borbas e Cassierra estão em recuperação de lesões.

Com mais tempo para preparação, Artur Jorge busca dar continuidade à reação da Raposa no Brasileiro. O time não joga desde a vitória sobre o Remo, na sexta-feira, e tem o campeonato como caminho para voltar à Libertadores. A recuperação recente também ajuda a equipe a chegar ao reencontro com o Atlético em ambiente diferente daquele que marcou a eliminação na Copa do Brasil.

O treinador rejeitou a ideia de que o resultado anterior represente um obstáculo psicológico para o clássico. "Para mim não traz fantasmas, não traz rigorosamente nada", afirmou Artur Jorge ao analisar o reencontro.

A principal novidade é o retorno de João Marcelo, que cumpriu suspensão contra o Remo. O zagueiro disputa uma vaga com Fabrício Bruno, autor do gol da vitória sobre os paraenses. Na lateral direita, William aparece como opção para começar, enquanto Lucas Villalba pode ser mantido pelo lado esquerdo.

No meio-campo, a presença de Zé Lucas ao lado de Lucas Romero dá sustentação para Gerson e Matheus Pereira participarem da construção ofensiva. Arroyo, que apresentou um mal-estar na última rodada, não preocupa e deve formar o ataque com Kaio Jorge.

Felipe Morais, com lesão muscular, segue em tratamento. Luis Sinisterra, Gabriel Pec e Peralta também aparecem entre os jogadores fora de combate.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael (Alan Franco), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Alexsander (Cissé), Victor Hugo e Bernard; Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

CRUZEIRO - Otávio; William, João Marcelo (Fabrício Bruno), Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas, Gerson e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).