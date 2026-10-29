Grêmio recebe Athletico-PR para embalar reação e tentar sair da zona de rebaixamento

O Grêmio tenta transformar o alívio da última rodada em uma sequência de recuperação nesta quinta-feira (29), quando recebe o Athletico-PR, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer o Coritiba fora de casa, o time gaúcho procura deixar a zona de rebaixamento diante de um adversário que defende sua posição entre os primeiros colocados.

Com 34 pontos, o Grêmio começou a rodada em 17º lugar. A vitória por 1 a 0 no Estádio Couto Pereira foi a primeira sob o comando de Renato Gaúcho nesta sua passagem e encerrou a espera por um triunfo como visitante. O Athletico soma 54 pontos e ocupa a quarta colocação, mas chega ao confronto após duas partidas sem vencer.

O duelo coloca em campo necessidades distintas: os gaúchos buscam pontos para escapar da queda, enquanto os paranaenses tentam assegurar o retorno à zona de Copa Libertadores, competição que não disputam desde 2023.

Renato Gaúcho terá o retorno de Kannemann, que cumpriu suspensão diante do Coritiba e volta a disputar uma vaga na defesa. A tendência é manter o esquema com três zagueiros, utilizado na última rodada.

A mudança obrigatória está na lateral direita. Diego Caito sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deve dar lugar a João Pedro. No ataque, Carlos Vinícius segue como referência, com Pavón e Amuzu pelos lados.

Apesar da proximidade da semifinal da Copa do Brasil, a situação no Brasileiro mantém a necessidade de pontuar. No domingo, o Grêmio recebe o Atlético-MG pelo jogo de ida do mata-mata.

A principal preocupação de Odair Hellmann é Kevin Viveros. Artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, o atacante apresentou dores no joelho esquerdo e passou por avaliação durante a preparação. Caso não tenha condições de começar, Jorge Rivaldo é uma das alternativas.

O lateral Gilberto e o volante Jadson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Claudinho, que passou por cirurgia, também está fora. Em contrapartida, Arthur Dias, Dantas, Gastón Benavídez e Kerwin Vargas foram liberados pelo departamento médico, mas dependem da avaliação física para a definição de quanto poderão atuar.

A volta de Benavídez oferece uma opção para a ala direita. No meio, Juan Portilla e Luiz Gustavo podem formar a dupla responsável pela sustentação da equipe, com João Cruz e Leozinho participando da criação.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X ATHLETICO-PR

GRÊMIO - Weverton; Gustavo Martins, Balbuena (Kannemann) e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Pavón, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Gaúcho.

ATHLETICO-PR - Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Lucas Esquivel; Gastón Benavídez, Juan Portilla, Luiz Gustavo e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Kevin Viveros (Jorge Rivaldo). Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).