Dorival revela problemas da defesa do São Paulo em bola parada: 'É um erro coletivo'

O São Paulo foi superado pelo Bahia por 3 a 2 nesta quarta-feira, 28, em partida da 33ª rodada do Brasileirão. Depois do jogo, Dorival Júnior, treinador da equipe tricolor, destacou as dificuldades de marcar lances de bola parada, situação que resultou no terceiro gol do time de Salvador.

"É um erro coletivo e nós temos a obrigação de corrigir. Isso nos tirou pontos importantíssimos ao longo de toda a competição. Bolas paradas nos minaram em várias partidas e, mais uma vez, voltou a acontecer. É o que nós mais treinamos e mais nos preocupamos em entender e tentar corrigir. Esses comportamentos são exaustivamente executados", analisou o técnico de 64 anos.

Na marca de 36 minutos do segundo tempo, Éverton Ribeiro cobrou uma falta na área, Erick ajeitou e Marcos Victor cabeceou firme para sacramentar a vitória do clube baiano.

"Nós finalizamos muito bem o primeiro tempo e iniciamos muito bem o segundo. Então, isso não é parte tática, é nível de atenção, nível de concentração, preparação. A nossa postura mudou dentro da própria partida. Em determinado momento do ano, nós tivemos dificuldade no reinício das partidas, agora no início... são oscilações que vão acontecendo que vai te desarmando", desabafou Dorival.

O treinador do São Paulo também projetou o clássico contra o Corinthians, que acontece na próxima quarta, 4, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, e não prometeu nenhuma preparação especial para o duelo.

"Teremos um jogo muito importante contra um adversário dificílimo. Nós temos tudo para nos prepararmos e fazermos um grande jogo. É isso que nós temos que pensar, desta maneira que devemos focar, sem criar nenhuma outra situação que a de fazermos um grande jogo", finalizou.