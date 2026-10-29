São Paulo fraqueja fisicamente após buscar empate, vê domínio adversário e perde para o Bahia

O São Paulo voltou a perder após três jogos de invencibilidade pelo Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o time foi derrotado por 3 a 2 pelo Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada.

Mesmo que tenha recuperado o placar após sofrer 2 a 0, o São Paulo não teve capacidade de manter a competitividade na segunda etapa. O time caiu fisicamente, Dorival Júnior demorou a fazer trocas e, mesmo com ajustes, não pôde reverter o cenário. O Bahia manteve a pressão e retomou a frente merecidamente.

Foi o segundo triunfo de Rogério Ceni sobre o São Paulo, ambos com o Bahia. Além desses dois resultados, em 15 jogos contra o clube paulista, o ídolo são-paulino tem três empates e 10 derrotas.

O resultado deixa o São Paulo na 10ª posição, com 43 pontos. O Bahia é o sexto, com 53. Pela frente, os são-paulinos têm o clássico com o Corinthians, na quarta-feira, 4, na Vila Belmiro, em Santos. Sabino, com terceiro amarelo, não joga. Um dia depois, os baianos visitam o Cruzeiro.

O gramado da Arena Fonte Nova estava pesado por causa da chuva em Salvador. Com apenas dois minutos, o São Paulo indicou estar disposto. Depois de a defesa mandante afastar um cruzamento, Bobadilla exigiu grande defesa de Ronaldo.

Entretanto, a chave virou rapidamente. Com cinco minutos, Rodrigo Nestor abriu o placar contra o ex-clube. Em boa troca de passes, o Bahia abriu o jogo pela direita com Jean Lucas. O meia encontrou cruzamento para o camisa 11, de 1,75 m, aparecer livre entre Arboleda e Sabino. Sem precisar pular, Nestor testou no canto de Rafael, que não conseguiu defender.

Logo após fazer o primeiro, o Bahia demonstrou controle do jogo, sem dar a bola ao São Paulo e acelerando como bem queria. Novamente pelo lado direito, aos nove, Marcos Victor subiu livre, praticamente de uma área à outra, e cruzou. A bola passou por todo mundo até chegar em Erick Pulga, nas costas de Pedro Lima. O atacante finalizou de primeira antes que houvesse o quique e ampliou.

O São Paulo ficou sem reação. O time não dispunha de qualidade para sair da defesa com a bola no pé. No meio, a falta de Marcos Antônio foi sentida. Mesmo com Lucas titular, Pablo Maia e Bobadilla não conseguiam contribuir para a criação.

A bagunça do São Paulo pôde ser exemplificada no lance em que o Bahia quase fez o terceiro. Os visitantes se lançavam ao campo de ataque e abriam espaço nas costas da defesa. Ao recuperar a posse, a equipe baiana achou fácil lançamento para Kike Oliveira. O uruguaio encontrou Rafael fora da meta e encobriu o goleiro. A bola passou rente à trave para fora.

O São Paulo conseguiu mais volume com o custo de poder sofrer contra-ataques. O Bahia não conseguia mais chances tão claras, apesar da facilidade para sair da defesa. A ocupação são-paulina no campo de ataque rendeu. Wendell cruzou, Calleri dominou e escorou para Lucas Moura. O camisa 7 bateu forte de fora da área e descontou, aos 43.

Antes de Anderson Daronco fechar o primeiro tempo, mais um golaço empatou o placar, aos 49. Pedro Lima cobrou escanteio, Ronaldo afastou, mas Bobadilla dominou na entrada da área, já puxando para a perna esquerda. O paraguaio bateu sem deixar a bola cair e acertou no alto da meta baiana.

Rogério Ceni promoveu alterações pouco depois de voltar do intervalo. O Bahia retomou a intensidade e voltou a pressionar o São Paulo, que não conseguiu manter a pressão feita no fim do primeiro tempo. Dorival reagiu com Djhordney no lugar de Luciano.

O desempate veio após tanta presença ofensiva do Bahia. Everton Ribeiro cobrou falta na área, aos 36 minutos. Ninguém da defesa subiu. Erick desviou para o meio, e Marcos Victor completou, livre na pequena área.

Restou a Dorival empilhar atacantes. Entraram, ao mesmo tempo, Victor Sá e Gustavo Santana, com desmonte do sistema de três zagueiros. Não houve, porém, capacidade para inverter a tônica da partida. O Bahia conseguiu manter as ações diante de um São Paulo abatido.

BAHIA 3 X 2 SÃO PAULO

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Marco Moreno e Luciano Juba; Acevedo (Erick), Jean Lucas (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Caio Alexandre); Kike Oliveira (Michel Araújo), Erick Pulga (Ademir) e Alejo Veliz. Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Sabino (Danielzinho); Pedro Lima, Bobadilla (Victor Sá), Pablo Maia (Gustavo Santana) e Wendell (Cauly); Lucas Moura, Luciano (Djhordney) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Rodrigo Nestor, aos 5, Erick Pulga, aos 9, Lucas Moura, aos 43, e Bobadilla, aos 49 minutos do 1º tempo; Marcos Victor, aos 36 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcos Victor; Sabino, Gustavo Santana e Lucas Moura.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO - 21.492 presentes.

RENDA - R$ 628.385,50.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).