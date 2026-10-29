Botafogo perde a segunda seguida e vê Remo quebrar jejum de 12 jogos no Brasileirão

O Botafogo segue oscilante sob o comando do técnico Tite. Ainda sem identidade, fez novamente um jogo decepcionante, ao ser superado pelo vice-lanterna Remo, por 2 a 1 no Mangueirão, em Belém, na sequência da 33ª rodada do Brasileirão. O resultado fez o time paraense quebrar um jejum de 12 jogos sem vencer na competição.
Em cinco jogos no comando da equipe carioca, Tite já amarga quatro derrotas e apenas uma vitória diante da lanterna Chapecoense. Nem mesmo sua marca registrada de defesa sólida tem funcionado neste início de trabalho. Já são nove gols sofridos, que mantém o time longe da briga por uma vaga na Libertadores de 2027, estacionado no meio da tabela, com 39 pontos.
Do outro lado, o Remo não sabia o que era vencer desde o dia 26 de julho, quando superou o Vitória por 2 a 0, em casa. De lá pra cá, foram sete derrotas e cinco empates. Mesmo com o fim da sequência negativa, a equipe paraense segue afundado na vice-lanterna, com 29 pontos, e longe de uma saída rápida da zona de rebaixamento.
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 21h30, quando recebe o Atlético-MG, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já o Remo atua um dia depois, na quinta-feira (5), em visita ao Palmeiras, às 19h30, no Nubank Parque, na capital paulista.
O Remo começou a partida aproveitando o fator casa. Logo aos sete minutos, Marcelinho cruzou, Domingos Andrade falhou feio e a bola sobrou nos pés de Jajá que não desperdiçou. O Botafogo demorou para se encontrar, só depois dos 20 minutos que conseguiu ser superior na posse da bola, porém sem criatividade para furar a defesa mandante. Quando encontrou algum espaço, a cabeçada de Arthur Cabral parou no travessão.
Com o passar do tempo e com a reta final se aproximando, o time paraense que se poupou fisicamente após o gol voltou a equilibrar a partida. Explorando bem os contra-ataques, seguiu mais agressivo com a bola nos pés. Patrick e José Welison assustaram o goleiro Gabriel Batista. E ainda viu Picco furar na grande área e perder grande chance de ir com uma maior vantagem para o vestiário.
Na volta do intervalo, o Remo apostou na mesma postura. Novamente desligado, a defesa do Botafogo foi frouxa na marcação e após troca de passes, viu o Remo ampliar. A bola cruzou a área por duas vezes, até Taliari tocar rasteiro para Picco, que desta vez acertou em cheio para marcar, aos oito. O gol deixou o time carioca ainda mais atordoado, abusando de erros de passes e desperdiçando chances promissoras de ataque.
Mesmo sem sofrer com a pressão, o time da casa não se expunha para explorar o contra-ataque e ficava mais na defesa, neutralizando qualquer investida carioca. Com o fim se aproximando, o Botafogo foi acertando a pontaria e depois de tantas chances, descontou aos 37. Após cruzamento, Marçal ajeitou de cabeça e Edenilson testou para as redes. Após o gol, o time de Tite até tentou uma blitz, mas desorganizado, passou longe de buscar o empate.
FICHA TÉCNICA
REMO 2 X 1 BOTAFOGO
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon (Mayk), Tchamba e Marlon; José Welison, Picco (Zé Ricardo) e Patrick (Edson Fernando); Jajá (Eduardo Melo), Gabriel Taliari e David Braga (Galeano). Técnico: Thiago Carpini.
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles (Paulinho); Domingos Andrade (Edenilson), Huguinho, Medina (Tiquinho Soares), Zyech (Júnior Santos) e Matheus Martins (Kauan Toledo); Arthur Cabral. Técnico: Tite.
GOLS - Jajá, aos sete minutos do primeiro tempo. Picco, aos oito, Edenilson, aos 37 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).
CARTÃO AMARELO - Domingos Andrade.
RENDA - R$ 378.700,00.
PÚBLICO - 13.458 torcedores.
LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).