Corinthians e Cruzeiro confirmam favoritismo e vão à final da Libertadores Feminina

Corinthians e Cruzeiro se classificaram para a decisão da Copa Libertadores Feminina nesta quarta-feira, 28, depois das vitórias sobre, respectivamente, Independiente Santa Fe e Olimpia. A final acontece no próximo sábado, 31, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.
O primeiro a avançar na competição continental foi o clube paulista, que bateu as colombianas pelo placar de 2 a 1. Daniela Garavito aproveitou bobeada da defesa corintiana, finalizou no canto e colocou o time de Bogotá na frente.
Depois, Letícia Monteiro empatou a partida e Gi Fernandes, já no segundo tempo, decretou a virada para garantir o Corinthians na decisão.
O Cruzeiro, por sua vez, superou as paraguaias por 1 a 0 e assegurou seu lugar na primeira final de sua história. Marília Furiel foi a autora do gol do triunfo mineiro no Equador.