Abel volta a reclamar do calendário e dos gramados: 'Cansativo falar sempre das mesmas coisas'

O Palmeiras empatou com o Santos por 0 a 0 nesta quarta-feira, 28, na Vila Belmiro. Após a partida, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Abel voltou a criticar o calendário enfrentado pelo clube e as condições do gramado do estádio do litoral paulista. O técnico ainda afirmou que não abrirá mão da competição, mesmo com outros títulos em disputa.

"É cansativo e repetitivo falar sempre das mesmas coisas. É cansativo falar como é que se marcam jogos a seguir à data FIFA. Cansativo falar como é que se deixa jogar jogos em gramados que não têm condições. É cansativo estar a falar que os jogadores não descansam nem têm descanso", afirmou.

Mesmo diante desse cenário, Abel reafirmou que, apesar dos obstáculos, o Palmeiras continua na luta e mostra que pode buscar os títulos que disputa. No momento, o clube alviverde está na final da Libertadores, na semifinal da Copa do Brasil e briga com o Flamengo pela liderança do Brasileirão.

"Dizem que é impossível as equipas lutar por todas as competições. Palmeiras está a mostrar que é possível, mesmo com todas estas condições que nós sabemos, mesmo tendo jogadores lesionados, mesmo tendo uma equipa jovem como ainda hoje tivemos", afirmou.

Outro ponto central da coletiva foi a exigência por campos em condições adequadas para a prática do futebol. Abel cobrou diretamente a imprensa e os órgãos organizadores pela fiscalização dos gramados.

"A primeira coisa para haver um bom espetáculo é haver um gramado em condições. Ponto, parágrafo. Não é ficar em casa a ver porque está verde, é vocês pegarem nos vossos olhos, nas vossas câmaras e ir ali fora e fazer o trabalho que ninguém faz. É fiscalizar a qualidade do gramado", comentou.

O Palmeiras volta a campo no domingo, 1º de novembro, quando recebe o Vasco, às 16h, no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.