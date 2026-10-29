Cuca espera ajuda dos advogados do Santos para diminuir punição de Neymar

O técnico Cuca disse nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, após o empate sem gols com o Palmeiras, na Vila Belmiro, que aguarda o trabalho do departamento jurídico do Santos para conseguir diminuir a punição imposta a Neymar pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

"Conversei com ele (Neymar). Ele me disse que contra o Fluminense um jogador falou com a mão na boca, mas não o ofendeu. Da mesma forma, ele não falou nada contra o Bahia. Ele podia evitar a mão na boca e o jogador adversário também poderia evitar ter acusado. Ele não ofendeu e pegou gancho de duas partidas e mais uma. Vamos ver nosso jurídico, que é muito bom e já está trabalhando, para tentar diminuir esta perda", disse o treinador.

A Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu Neymar, nesta quarta-feira, com dois jogos de suspensão por violar a "Lei Vini Jr." no empate por 1 a 1 entre Santos e Bahia, último sábado, válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Como já teria de cumprir suspensão automática pelo cartão vermelho direto, a punição tira o camisa 10 do Santos de mais um jogo. Além disso, como estava pendurado e recebeu amarelo antes da confusão, o jogador desfalcará o Santos em mais duas próximas partidas: Red Bull Bragantino (fora) e Coritiba (em casa).

Sobre o clássico, Cuca gostou da produção santista contra o Palmeiras. "Vi a gente melhor no jogo. Criamos oportunidades de vencer, mas nos últimos dez minutos, acusamos o cansaço e poderíamos ter perdido, nossas mexidas também não surtiram efeito, mas não seria justo perder pelo que criamos. Saio muito feliz com o jogo do Santos, jogamos melhor na maior parte do tempo, assim como já havíamos feito contra Flamengo e Bahia, times que estão na liderança."

Cuca também festejou a invencibilidade do Santos nos clássicos paulistas no Brasileirão. "Terminamos sem derrota, ganhamos duas vezes e empatamos quatro, o que não deixa de ser uma boa notícia", disse o treinador. "A gente tem jogado bem desde antes da Copa do Mundo, raríssimas vezes jogamos mal", continuou Cuca, que tem contrato até o final do ano. "Estou focado nos jogos que faltam e cumprir o contrato até o final. Não é hora para falar disso."