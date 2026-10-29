Fluminense vira sobre o Inter no último lance, quebra jejum no Brasileiro e mantém lugar no G-5

Depois de três derrotas seguidas, o Fluminense se reencontrou com as vitórias no Brasileirão. No reencontro com a torcida no Maracanã, afastou qualquer tipo de tristeza após a eliminação traumática na Libertadores e conquistou uma grande vitória, no último lance, para virar sobre o Internacional, nesta quarta-feira, e defender sua posição dentro da zona de classificação para a competição continental de 2027.
Novamente o Fluminense não realizou um bom jogo, principalmente no aspecto ofensivo. Apesar de mais posse de bola e volume, não era efetivo quando chegava próximo a área. Mesmo assim, foi recompensado na reta final, quando Hércules acertou um lindo chute de fora da área e no último lance, Lucho Acosta pegou o rebote na pequena área.
Com o resultado, o time de Marcão chegou a 54 pontos, abrindo de momento quatro pontos para o Atlético-MG, que ainda joga na rodada. Já o Internacional, que via um fôlego na luta contra o descenso, segue com 35 pontos e pode voltar a zona de rebaixamento ao fim da rodada.
O Fluminense agora volta a campo somente na sexta-feira (6), quando encerra a 34ª rodada em visita ao Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA). Enquanto o Internacional atua na terça-feira (3), em duelo contra a lanterna Chapecoense, na Arena Beira Rio, em Porto Alegre (RS).
O Fluminense começou a partida com mais posse de bola. Procurando tirar o Internacional da defesa, trocava passes, mas não tinha criatividade suficiente para traduzir o volume em chances reais de gol. Das poucas vezes que pisou na área, Canobbio teve dois chutes bloqueados, enquanto o cabeceio de Hulk parou em Aguirre.
A mesma situação do lado gaúcho. Focado em se defender, também não teve inspiração para aproveitar os espaços e os contra-ataques. Morno ofensivamente, praticamente não obrigou Fábio a defender. Na reta final, com dificuldade de finalizar a gol, o time carioca arriscou de fora da área, porém seguiu sem sucesso.
O Internacional voltou ligado do intervalo e aproveitou o cochilo carioca para abrir o placar com um minuto. Na saída de bola, Matheus Bahia avançou com liberdade e serviu Alan Patrick bater cruzado para marcar. O gol subiu o tom nas vaias nas arquibancadas, principalmente contra Hulk e Ganso. Ppressionado, mesmo que desorganizado, subiu o tom no ataque, porém ainda sem efetividade. Enquanto isso, os gaúchos tinham melhor pontaria e davam trabalho ao goleiro Fábio.
Com o fim se aproximando, o Fluminense foi para o tudo ou nada e se lançou de vez ao ataque. E a estratégia surtiu efeito, quando a defesa do Internacional afastou parcialmente e Hércules pegou o rebote de primeira para deixar tudo igual, aos 35. Após o empate, o confronto ficou aberto, com chances para os dois lados. Até que no último minuto, Guga cruzou, Castillo parou em Kauan Jesus e Lucho Acosta aproveitou o rebote para dar a vitória ao Fluminense.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 2 X 1 INTERNACIONAL
FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê (Guilherme Arana); Hércules, Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio (Serna), Hulk (Rodrigo Castillo) e Savarino (Wesley Natã). Técnico: Marcão.
INTERNACIONAL - Kauan Jesus; Bruno Gomes, Maripán e Juninho; Aguirre, Ronaldo (João Victor), Thiago Maia (Villagra), Alan Patrick (Paulinho), Bernabei (Vitinho) e Matheus Bahia (Victor Gabriel); Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.
GOLS - Alan Patrick, a um, Hércules, aos 33 e Lucho Acosta, aos 52 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).
CARTÕES AMARELOS - Ignacio, Renê, Aguirre e Alerrandro.
RENDA - R$ 558.839,50.
PÚBLICO - 12.282 torcedores.
LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).