Red Bull Bragantino vence a Chapecoense por 3 a 0 e se afasta da zoina de rebaixamento

Depois de duas partidas de jejum, o Red Bull Bragantino recebeu nesta quarta-feira a lanterna e virtualmente rebaixada Chapecoense no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 33ª rodada do Brasileirão, e voltou a vencer, ao fazer 3 a 0. Para tanto, contou com noite inspirada de Wallace Yan, que marcou dois gols, os primeiros dele com a camisa clube. O terceiro foi anotado por Henry Mosquera na parte final do jogo.
Esta foi a 12ª vitória do Bragantino, agora na nona posição, com 44 pontos, praticamente livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Por outro lado, os catarinenses seguem na lanterna, com somente 21 pontos, quatro derrotas nos últimos cinco jogos e 19 derrotas acumuladas.
O primeiro tempo começou devagar, com o Bragantino tendo mais a bola e buscando encontrar seu ritmo no jogo, enquanto a Chapecoense se postava de maneira mais defensiva, com duas linhas de quatro, e apostava nos contra-ataques. Mas, aos poucos, os donos da casa foram envolvendo o adversário e passaram a acelerar mais, ocupando o campo de ataque.
O volume de jogo rendeu dois gols: um irregular e outro validado. O primeiro, de Eduardo Sasha, aos 27 minutos, anulado por impedimento após um desvio em chute cruzado na área. Já o segundo veio na reta final, aos 43 minutos. Fernando fez jogada pelo lado esquerdo, foi desarmado ao entrar na área e, na sobra, Wallace Yan chegou batendo forte, de chapa, para abrir o placar.
No segundo tempo, a equipe paulista voltou muito bem, buscando resolver o jogo logo. Pressionando, conseguiu ampliar aos cinco minutos graças ao dono da noite, o atacante Wallace Yan, e em grande estilo. Lucas Barbosa recebeu na ponta direita, cruzou para a área, e o camisa 47 matou no peito com categoria e bateu de primeira, sem deixar a bola cair. Um golaço.
Com poucas oportunidades no Flamengo após episódios de indisciplina, o jogador foi adquirido no começo de setembro pelo Red Bull Bragantino e, após oito partidas, enfim desencantou, marcando duas vezes para coroar esse recomeço de carreira na equipe paulista.
O terceiro gol saiu aos 44 minutos. Herrera recebeu na ponta direita, cruzou para o outro lado e Henry Mosquera apareceu no segundo pau para completar para as redes.
Sem muito tempo para descansar nesta reta final, as equipes voltam a campo no início da próxima semana, pela 34ª rodada. Na segunda-feira (2), o Red Bull Bragantino conta com o apoio de sua torcida e recebe o Santos, às 20h, em um duelo de meio de tabela. Enquanto isso, a Chapecoense retorna à Arena Condá e, mesmo virtualmente rebaixada, busca terminar a competição com dignidade diante do Mirassol, que também está na briga contra o descenso, na terça-feira (3), às 19h30.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 CHAPECOENSE
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Ryan Augusto (Sant'Anna), Alix Vinícius, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Eduardo Sasha (Pita); Fernando (Henry Mosquera), Wallace Yan (Herrera) e Lucas Barbosa. Técnico: Vagner Mancini
CHAPECOENSE - Anderson; Bruno Tubarão (Dudu), Kauan Faria, João Paulo e Bruno Pacheco; Bruno Matias (Max), Fernando (Túlio Eduardo), David (Rosivan) e Giovanni Augusto; Marcinho (Kevin Ramírez) e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda
GOLS - Wallace Yan, aos 43 minutos do primeiro tempo, e aos cinco minutos do segundo tempo. Henry Mosquera, aos 44 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Nenhum.
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
RENDA - R$ 49.340,00.
PÚBLICO - 2.137 torcedores.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).