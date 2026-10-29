Júlio César defende qualidade de elenco do Corinthians e acredita em reação: 'Vamos sair dessa'

Júlio César defendeu o elenco do Corinthians em meio à situação delicada pela qual o clube passa no Campeonato Brasileiro. O gerente de futebol concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira, 28. Em sua fala, o ex-jogador destacou a qualidade da equipe e, ao compará-la com a de 2007, ano em que o time alvinegro foi rebaixado, disse ver os atletas mais bem preparados para sair da situação.

"O que eu me apego, acredito e confio é que a qualidade dele e o compromisso deles nos dá confiança de que sairemos dessa. São atletas acostumados a vencer. O elenco é diferente de 2007, que também tinha sua qualidade, mas hoje vejo o grupo mais preparado para sair dessa", afirmou.

O ex-jogador fazia parte do elenco que sofreu a primeira e única queda do Corinthians para a Série B. O gerente de futebol evitou comparar diretamente os momentos, mas ressaltou que acredita na virada do time. Atualmente, o clube está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. Em 2007, o time foi rebaixado na 17ª colocação.

"É difícil explicar o que aconteceu nos últimos dez jogos, nunca passei por isso. É um elenco que tem muita qualidade, é isso que nos dá esperança e certeza de que vamos sair dessa. Estamos fazendo com que essa semana seja a mais importante do ano. Queremos que essa seja a semana da virada, é um grupo com qualidade, um grupo que quer. Não vejo muitas semelhanças entre os momentos de cada temporada, posso dizer que temos esperança que vamos sair dessa", comentou.

Outro assunto abordado pelo gerente de futebol foi o vazamento de informações internas do Corinthians. Júlio César classificou o problema como grave e afirmou que pretende adotar medidas para preservar o ambiente do elenco.

"Os vazamentos incomodam, de alguma maneira estou tentando sanar isso. No momento oportuno, as coisas vão parar de vazar, o foco agora é dar seguimento a tudo o que tem sido feito pelos atletas. O vestiário é sagrado, eles têm que fazer do vestiário o que for melhor para eles. Quando uma informação sai do vestiário, é porque essa pessoa não está trabalhando para o clube. É algo grave que está acontecendo."

HUGO SOUZA E ANDRÉ RAMALHO FALAM SOBRE REUNIÕES

Também participaram da coletiva Hugo Souza e André Ramalho. Duas das lideranças do Corinthians, eles falaram sobre as medidas tomadas para tentar reverter a fase do clube. Uma das ações foi uma reunião entre os jogadores, realizada na véspera.

"Aconteceu sim (reunião entre jogadores). Isso é normal, acontece em todos os lugares. Foi benéfico para nós, buscamos nos unir. Seja numa conversa ou numa reunião, como foi o caso de ontem. Temos que nos atentar aos detalhes, se foi uma questão de detalhe, técnica ou tática", disse André.

Além da conversa entre os atletas, o elenco também se reuniu com o presidente Osmar Stábile e o então executivo de futebol Marcelo Paz. André afirmou que os jogadores expuseram aos dirigentes o que consideravam necessário para mudar o cenário do clube. O zagueiro disse que o grupo "lavou a roupa suja" com os dois e ressaltou a importância desse tipo de conversa para tratar dos problemas internos.