Willian José é afastado pelo Bahia após compartilhar vídeo com críticas ao Nordeste

Willian José, atacante do Bahia, será desfalque no confronto contra o São Paulo nesta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no duelo pela 33ª rodada do Brasileirão. O jogador de 34 anos foi afastado depois de compartilhar vídeo nas redes sociais que critica a Região Nordeste.

A informação foi divulgada pelo portal Ge. Segundo o veículo, Willian foi retirado da lista de relacionados com o objetivo de "preservar o atleta" no jogo dentro de casa que inicia às 21h30 (de Brasília).

Na postagem, o influenciador Emerson Barreto dispara contra a população nordestina depois da confirmação da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A região foi responsável por cerca de 24,5 milhões de votos recebidos pelo político no segundo turno.

Natural da cidade de Porto Calvo, em Alagoas, Willian José iniciou sua carreira nas categorias de base do CRB, clube da capital Maceió. Depois, em 2008, ele migrou para o Grêmio Barueri, onde fez sua estreia como profissional no ano seguinte.

Depois da repercussão negativa, o centroavante apagou a publicação e se retratou sobre o ocorrido. "Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina! Sei o que nosso povo passa e o quanto luta. Mas sei também o que os políticos em geral fazem com o nosso povo e nos fazem reféns deles", disse.

"Meu alerta foi sobre isso. Sobre pensarmos melhor quando formos votar. Precisamos que os governantes foquem mais em educação, saúde, segurança, qualidade de vida... Que nosso futuro seja melhor!", completou.

O Bahia também se manifestou sobre o caso. "Ciente de sua história e importância por uma sociedade mais justa e igualitária, o Esporte Clube Bahia SAF reforça o compromisso com a defesa do Nordeste, de nossa gente e de nossa cultura. Em relação ao vídeo compartilhado por um atleta do clube, informamos que a questão foi tratada internamente, reiterando que o conteúdo não representa nossos valores."

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu um procedimento para apurar uma suspeita de xenofobia por parte de Willian. A investigação está sendo conduzida pela Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa.