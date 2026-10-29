Cristiano Ronaldo 2008 é eleito o melhor da história da Bola de Ouro por votação popular

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor Bola de Ouro da história. Em votação popular realizada pela revista France Football, a versão de 2008 do craque português superou a temporada de Messi de 2012 e levou o prêmio. Criado em 2026, o B.O.A.T. reúne campanhas de jogadores que venceram o prêmio ao menos duas vezes, com a escolha da mais marcante feita pelos torcedores.

As temporadas de 2017, 2016, 2014 e 2013 de Cristiano ficaram na terceira, quinta, sexta e oitava colocações. O ano eleito do camisa 7 foi um dos mais emblemáticos de sua carreira. Na época, o português conquistou a Premier League e a Liga dos Campeões pelo Manchester United.

Individualmente, recebeu a Bola de Ouro, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa e venceu a Chuteira de Ouro europeia, além de terminar como artilheiro do Campeonato Inglês e da Champions. Ao todo, marcou 42 gols e deu sete assistências em 49 partidas pelo clube.

Entre os brasileiros que concorriam ao prêmio, Ronaldo Nazário foi quem teve a melhor colocação. O atacante ficou na 13ª posição com a versão de 2002, ano em que conquistou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Já sua versão de 1997 terminou em 15º lugar.