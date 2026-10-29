Pacaembu considera abandonar gramado sintético, mas espera apoio de clubes interessados

A Allegra, concessionária responsável pela administração da Mercado Livre Arena Pacaembu, considera trocar o gramado sintético do estádio por grama natural para receber jogos de times como São Paulo e Santos, interessados no espaço. Isso depende, contudo, do apoio logístico e financeiro que os clubes estariam dispostos a oferecer para que isso aconteça, conforme apurado pelo Estadão.

A administradora espera uma garantia de que o Pacaembu receberá quantidade suficiente de partidas para justificar a troca, já que abandonar o sintético impactaria na logística de outros eventos realizados no local. O piso artificial tem menor custo de manutenção e não sofre os mesmos danos que o gramado natural quando coberto por tablados e placas.

O investimento necessário para tornar a mudança do gramado viável é outra questão levada aos interessados em utilizar a arena. Em nota, a concessionária admitiu estar "aberta à possibilidade de substituição do gramado, entendendo que essa mudança é compatível com a vocação multiuso da arena, mas que, acima de tudo, deve assegurar as melhores condições para todos os eventos realizados no complexo".

"A administração ressalta que uma eventual alteração do gramado depende de uma avaliação das condições técnicas e operacionais envolvidas, incluindo os investimentos necessários tanto para a troca quanto para a manutenção. A Mercado Livre Arena Pacaembu reforça que sua prioridade é garantir a excelência das condições de uso da arena, tanto para o futebol quanto para os demais eventos esportivos, culturais", conclui.

O Pacaembu entrou nos planos do São Paulo neste ano, frente à grande quantidade de shows que o MorumBis tem recebido. O próximo clássico com o Corinthians, por exemplo, será disputado na Vila Belmiro, concedida pontualmente pelo Santos.

Jogar no Pacaembu foi descartado pelo clube tricolor justamente em razão do gramado sintético, motivo que também afastou o Santos de mandar jogos no estádio. O clube do litoral paulista chegou a assinar um acordo de intenções com a Allegra para ter o espaço como sua "casa na capital".

Desde a assinatura, contudo, o Santos jogou apenas uma vez na arena paulistana, quando fez um amistoso com o União São João, em julho. Neymar, principal astro do time e voz ativa contra os gramados sintéticos, não participou porque estava lesionado. A resistência do atacante de 34 anos em jogar nesse tipo de solo é um dos principais motivos que afastam os santistas do Pacaembu.