Federação Espanhola suspende rodada da Copa do Rei após tragédia ferroviária

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) suspendeu as 24 partidas previstas para esta quarta-feira, 28, pela primeira rodada da Copa do Rei. A decisão foi tomada em solidariedade após um grave acidente ferroviário envolvendo dois trens de alta velocidade na província de Toledo, no centro da Espanha.

Em comunicado oficial, a entidade justificou a medida como uma forma de demonstrar respeito às pessoas afetadas pela tragédia. A suspensão abrange todos os confrontos da competição que estavam programados para esta quarta.

"Em sinal de respeito e solidariedade a todas as vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido nesta quarta-feira na província de Toledo, a RFEF suspendeu todas as 24 partidas da primeira rodada da Copa do Rei, originalmente programadas para esta tarde e noite, bem como todas as demais partidas das competições organizadas pela RFEF", informou a Federação.

A entidade também anunciou que divulgará nos próximos dias o calendário revisado do torneio, com as novas datas e os horários dos confrontos adiados.

O acidente ferroviário ocorreu por volta das 8h54 no horário local (4h54 de Brasília), na região de Castilla-La Mancha, a cerca de 150 quilômetros ao sul de Madri. A colisão entre os dois trens provocou pelo menos 64 mortes, e o número de vítimas pode aumentar, segundo as autoridades regionais.

Além disso, a tragédia levou à suspensão da circulação de trens de alta velocidade na linha que conecta Madri à região da Andaluzia, no sul do país.