Coritiba demite preparador de goleiras que agrediu jogadora adversária durante jogo

O Coritiba anunciou o desligamento definitivo do preparador de goleiras da equipe feminina, após concluir uma investigação interna sobre a agressão contra uma jogadora do Imperial/Athletico. O episódio aconteceu na quarta-feira, 28, durante o confronto entre as equipes pelo Campeonato Paranaense Feminino, no CT Eco Place, em Curitiba.

O lance ocorreu nos minutos finais da partida, aos 49 minutos do segundo tempo, quando o Coritiba vencia por 1 a 0. Após a bola sair pela lateral, Tavares, camisa 14 do Imperial, se chocou com o integrante da comissão técnica enquanto disputava a jogada. Na sequência, o membro da comissão técnica, Jurandir Pereira, de acordo com a súmula do jogo, revidou com uma cotovelada na atleta.

Em comunicado divulgado, o Coritiba classificou o episódio como lamentável, repudiou qualquer forma de violência contra as mulheres e confirmou o desligamento definitivo do profissional de todas as suas funções no clube.

"Manifestamos nossa mais sincera e irrestrita solidariedade à atleta do Imperial, estendendo o nosso apoio a toda a equipe adversária e às atletas do futebol feminino, que merecem um ambiente seguro, justo e de absoluto respeito dentro e fora de campo", diz um trecho da nota.

O clube também ressaltou que a atitude não representa os valores da instituição e reafirmou o compromisso de combater comportamentos que atentem contra a integridade física e moral das atletas.

IMPERIAL E FEDERAÇÃO PARANAENSE SE MANIFESTAM

Após o episódio, o Imperial se pronunciou nas redes sociais e repudiou veementemente a agressão sofrida por sua jogadora. O clube destacou que o ambiente esportivo deve ser pautado pelo respeito, pela segurança e pela igualdade, além de considerar inadmissível qualquer tipo de violência contra mulheres.

"A violência contra a mulher não pode ser normalizada, minimizada ou justificada em nenhuma circunstância. Nenhuma rivalidade esportiva, resultado ou situação de jogo está acima da dignidade, da integridade e da segurança de uma atleta", afirmou o Imperial.

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) também se manifestou sobre o caso. A entidade informou que acompanha a apuração dos fatos e reforçou a importância de esclarecer todas as circunstâncias do episódio. A federação reiterou o compromisso com a valorização, a proteção e o respeito às mulheres em todos os espaços do futebol.

VEJA A NOTA COMPLETA DO CORITIBA

O Coritiba informa que, após a conclusão da apuração interna sobre o lamentável episódio ocorrido na partida da última quarta-feira (28), tomou a decisão pelo desligamento definitivo do preparador de goleiras de todas as suas funções no clube.

Manifestamos nossa mais sincera e irrestrita solidariedade à atleta do Imperial, estendendo o nosso apoio a toda a equipe adversária e às atletas do futebol feminino, que merecem um ambiente seguro, justo e de absoluto respeito dentro e fora de campo.

O Coritiba repudia veementemente qualquer ato de violência ou agressão contra as mulheres. Essa atitude não representa os valores da nossa instituição.

Reafirmamos nosso compromisso inegociável em combater comportamentos que atentem contra a integridade física e moral das atletas e em promover um esporte pautado pelo respeito e pela igualdade.

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