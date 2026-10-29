Quem são as cinco novidades de Ancelotti na convocação para amistosos da seleção de novembro

Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta-feira, 29, a lista de convocados para a Data Fifa de novembro. Entre os 26 nomes, há cinco jogadores que nunca haviam sido convocados para os jogos contra Japão e Singapura.

JONATHAN JESUS - CRUZEIRO

Zagueiro de 22 anos, Jonathan Jesus vem sendo um dos destaques do Cruzeiro em 2026 e é titular da defesa mineira ao lado de Fabrício Bruno. Nesta temporada, soma 39 jogos, com um gol marcado.

O jovem foi contratado em 2024 pelo clube mineiro, após chamar a atenção pelo Ceará, clube que o revelou. Ele estreou profissionalmente em 2023 pela equipe cearense e assumiu a titularidade da equipe no ano seguinte. Atuando na Série B, chamou a atenção do Cruzeiro, que desembolsou cerca de R$ 8,25 milhões por sua contratação.

MARLON GOMES - SHAKHTAR DONETSK

Revelado pelo Vasco, o meio-campista de 22 anos faz parte da legião de brasileiros que defendem o Shakhtar Donetsk. Pelo clube carioca, atuou por duas temporadas no time principal, deixando a equipe com 44 partidas e dois gols.

Em janeiro de 2024, foi contratado pelo time ucraniano, que desembolsou 12 milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação da época). Desde então, soma 90 jogos, 10 gols e 11 assistências pelo time europeu. Além disso, conta com convocações para as seleções de base e, em 2025, quase se transferiu para o RB Leipzig.

ANDRÉ LUIZ - CORINTHIANS

O volante de 20 anos teve uma ascensão meteórica no elenco profissional do Corinthians. Após estrear profissionalmente em setembro do ano passado, o jogador conquistou seu lugar no elenco e se tornou peça importante no time. Nesta temporada, soma 41 partidas, com seis gols marcados e duas assistências.

Considerado uma das grandes promessas do clube paulista, o jovem vem despertando o interesse de equipes do futebol europeu. Seu nome, inclusive, já foi associado a possíveis transferências para o Milan e o Nottingham Forest.

ALISSON SANTANA - SHAKHTAR DONETSK

Outro brasileiro que faz parte do elenco do Shakhtar Donetsk, o atacante Alisson Santana, de 21 anos, vem se destacando com a camisa do clube ucraniano, onde está em sua terceira temporada. Em 2026/27, ele soma 12 jogos, com três gols e quatro assistências.

O jovem foi revelado pelo Atlético-MG e estreou profissionalmente com apenas 17 anos, em 2023. Porém, participou de apenas 43 partidas até ser vendido ao Shakhtar, no começo de 2025, por 14 milhões de euros (aproximadamente R$ 88 milhões).

ALLAN - MANCHESTER CITY

Mais uma das grandes revelações do Palmeiras nas últimas temporadas, o atacante Allan, de 22 anos, surgiu no clube paulista e, em pouco tempo, assumiu a titularidade e se tornou um dos principais jogadores da equipe em 2025. Em 2026, manteve o bom desempenho.

Após 96 jogos com a camisa alviverde, chamou a atenção do Manchester City, que desembolsou 40 milhões de euros (R$ 240 milhões na cotação da época) por sua contratação na janela do meio do ano. Desde que desembarcou no clube inglês, soma quatro partidas, com um gol e uma assistência.