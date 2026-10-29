Ancelotti projeta renovação, defende jovens e aponta carência no meio-campo da seleção

Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores que enfrentarão Japão e Singapura na Data Fifa nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. Em coletiva, o italiano comentou sobre o projeto de renovação da seleção brasileira, aproveitou para defender o nome na lista de alguns jovens como Endrick e Estevão e admitiu a carência de meio-campistas.

"O projeto que temos é um projeto de equipe, que é buscar uma nova geração... Pensamos na Data Fifa de setembro para a renovação dos jovens. E estamos seguindo, nesta Data Fifa, alguns jovens que podem estar no futuro da seleção. É uma convocação muito equilibrada, muito jovem, porque temos até 9 jogadores em idade olímpica e 15 jogadores que têm menos de 23 anos", afirmou.

Um dos pontos citados por Ancelotti foi a convocação de nomes que não tem tido minutagem em seus respectivos clubes. Endrick, no Real Madrid, e Estevão, no Chelsea, são os maiores exemplos disso. Ambos jovens tem sofrido com a falta de espaço na Europa.

"Eu tenho uma ideia que com um olho tem que olhar para trás e com o outro olhar para frente. Endrick e Estêvão deveriam ter minutos não pelo momento, mas para suas evoluções como jogadores. Mas também chegam frescos e podem fazer boas atuações pela seleção", declarou.

O italiano também fez questão de comentar sobre a questão do meio campo brasileiro. O setor do campo vem sendo um problema para equipe que tem tentado encontrar novos nomes que possam se firmar no novo ciclo. Um dos jovens que vem ganhando chances é Gabriel Bontempo do Santos.

"A avaliação que fazemos dos jogadores é muito boa, principalmente dos goleiros. Temos dificuldades de encontrar meio-campistas e, neste momento, entendemos que temos qualidade. Não tanto na qualidade quanto nos números. Temos zagueiros jovens e muitos, atacantes jovens e muitos, mas temos menos quantidade de meio-campistas", disse.

"Eu acho que esse período até 2027 temos que fazer este trabalho para buscar uma direção. Depois, nos primeiros amistosos de 2028, com as Eliminatórias e a Copa América, vamos fixar mais a equipe. Mas temos que aproveitar 2027 para fazer essa renovação."

A renovação também faz parte do planejamento para as próximas competições oficiais da Seleção. A previsão é que as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2030 comecem no segundo semestre de 2027, o que aumenta a importância dos amistosos do próximo ano para a avaliação dos jogadores. Ancelotti explicou como pretende conduzir esse processo e quando espera ter uma equipe mais definida.

"Eu acho que esse período até 2027 temos que fazer este trabalho para buscar uma direção. Depois, nos primeiros amistosos de 2028, com as Eliminatórias e a Copa América, vamos fixar mais a equipe. Mas temos que aproveitar 2027 para fazer essa renovação", completou.