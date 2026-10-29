Cristiano Ronaldo fica a 15 gols da marca dos mil na carreira após hat-trick em 15 minutos

Em dia inspirado, Cristiano Ronaldo deu um passo gigantesco para alcançar os mil gols na carreira, ficando apenas a 15 de concretizar a proeza. Nesta quarta-feira, em duelo com o Al-Kholood, o astro anotou um hat-trick em intervalo de apenas 15 minutos após os rivais buscarem o 2 a 2 e foi vital para o triunfo do Al-Nassr por 5 a 3 pelo Campeonato Saudita.

Os visitantes queriam atrapalhar os planos do astro português e se colocaram na frente do placar com Domingues. Mas João Félix tinha planos diferentes e iniciou sua tarde de assistências servindo o brasileiro Ângelo, que empatou, e o senegalês Sadio Mané, autor do gol da virada.

Mesmo jogando em casa, o Al-Nassr sofria com a coragem do Al-Kholood e viu Domingues servir Essomba para levar a igualdade por 2 a 2 ao intervalo. O descanso serviu para Cristiano Ronaldo repor as energias e voltar com tudo.

O 983º gol da carreira de CR7 veio aos 21 minutos. Bela trama bela esquerda e João Félix apenas rolou para a área, onde o astro precisou apenas escorar às redes vazias. Seis minutos mais tarde e lá estava a parceria portuguesa mais uma vez em festa.

A quarta assistência de João Félix na partida foi em grande estilo. O jogador driblou o zagueiro duas vezes, desta vez pela direita, e cruzou para o camisa 7 subir muito mais alto que a marcação e ampliar para 4 a 2. Desta vez celebrou com o famoso "siuuu" na bandeirinha e ainda ergueu os braços, mostrando enorme alegria.

O terceiro da estrela e o 985º da carreira veio logo depois e, desta vez, com passe preciso de Sadio Mané. O atacante saiu cara a cara, mas acabou perdendo ângulo ao tentar driblar o goleiro. A alternativa foi cruzar para Cristiano Ronaldo bater de primeira, de pé direito. Domingues, de pênalti, ainda descontou, mas a festa já era do camisa 7 do Al-Nassr.