F1: Antonelli é preservado dos primeiros compromissos do GP do México por questões de saúde

Kimi Antonelli não esteve presente nos primeiros compromissos dos pilotos que ocorreram nesta quinta-feira, 29, antes do início do GP do México de Fórmula 1. O italiano de 20 anos foi dispensado das atividades com o objetivo de se recuperar de uma doença viral.

"Kimi está se sentindo indisposto hoje enquanto se recupera de uma doença viral. Como precaução, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) o dispensou de suas obrigações obrigatórias com a mídia para dar-lhe a chance de descansar antes do fim de semana. Esperamos que ele esteja de volta amanhã", escreveu a Mercedes em comunicado oficial.

Depois de se ausentar do compromisso com a imprensa, Antonelli busca estar 100% para o primeiro treino livre do evento, que acontece nesta sexta, 30, a partir das 15h30 (de Brasília).

Kimi lidera o campeonato de pilotos com 365 pontos conquistados, 123 a mais que o George Russell, seu companheiro de equipe na Mercedes e atual segundo colocado. O italiano precisa finalizar apenas entre as nove primeiras posições para garantir o título da F-1.