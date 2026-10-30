OS 26 CONVOCADOS

Goleiros
Bento (Al-Nassr)
Lucas Perri (Torino)
Pedro Morisco (Coritiba)
Defensores
Arthur Dias (Athletico-PR)
Carlos Augusto (Inter de Milão)
Douglas Santos (Zenit)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Jair Cunha (Nottingham Forest)
Jonathan Jesus (Cruzeiro)
Vanderson (Monaco)
Vitor Reis (Manchester City)
Wesley (Roma)
Meio-campistas
André Luiz (Corinthians)
Andrey Santos (Manchester United)
Bruno Guimarães (Arsenal)
Danilo (Botafogo)
Gabriel Bontempo (Santos)
João Gomes (Aston Villa)
Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
Atacantes
Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
Allan (Manchester City)
Endrick (Real Madrid)
Estêvão (Chelsea)
Raphinha (Barcelona)
Rayan (Bournemouth)
Vini Jr. (Real Madrid)