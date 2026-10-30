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Esportes

OS 26 CONVOCADOS

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Lucas Perri (Torino)

Pedro Morisco (Coritiba)

Defensores

Arthur Dias (Athletico-PR)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Jair Cunha (Nottingham Forest)

Jonathan Jesus (Cruzeiro)

Vanderson (Monaco)

Vitor Reis (Manchester City)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

André Luiz (Corinthians)

Andrey Santos (Manchester United)

Bruno Guimarães (Arsenal)

Danilo (Botafogo)

Gabriel Bontempo (Santos)

João Gomes (Aston Villa)

Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

Atacantes

Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)

Allan (Manchester City)

Endrick (Real Madrid)

Estêvão (Chelsea)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vini Jr. (Real Madrid)

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