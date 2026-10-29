Com gol no início de Kaio Jorge, Cruzeiro derrota o Atlético-MG na Arena MRV pelo Brasileirão

Com gol no início de Kaio Jorge, o Cruzeiro levou a melhor no último clássico mineiro da temporada. Com três minutos de bola rolando, o camisa 19 aproveitou o cruzamento de Arroyo para marcar o gol da vitória sobre o Atlético-MG, por 1 a 0, na Arena MRV, nesta quinta-feira, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Foi a terceira vitória seguida dos comandados de Artur Jorge, que mantiveram a terceira colocação na tabela, agora com 57 pontos. Do outro lado, o time de Eduardo Domínguez acumulou o segundo revés consecutivo, estacionado com 50 pontos e fora da zona de classificação para a Libertadores.

O clássico não foi tão quente como nos últimos encontros da dupla e conseguiram apresentar um bom futebol. A efetividade cruzeirense apareceu cedo e condicionou todo o duelo, enquanto os atleticanos, mais com a cabeça nas copas, tiveram volume para buscar a igualdade, mas a pontaria não estava em dia.

Ao todo no ano de 2026, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram seis vezes, com três vitórias atleticanas, duas vitórias cruzeirenses e um empate. O Cruzeiro levou a melhor no Campeonato Mineiro, enquanto o Atlético-MG eliminou o rival nas quartas de finais da Copa do Brasil.

O Atlético-MG agora vira a chave para o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio, no domingo, às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Pelo Brasileiro, atua na próxima quarta-feira, às 21h30, em visita ao Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já o Cruzeiro volta a campo somente na quinta-feira, quando recebe o Bahia, às 21h30, no Mineirão.

O clássico começou com o Cruzeiro já à frente do placar. Logo aos três minutos, Arroyo recebeu na direita e cruzou para Kaio Jorge se esticar todo e dar um toque no contrapé de Delfim e abrir o placar. O gol cedo condicionou o duelo ao longo do primeiro tempo. O Atlético-MG não conseguiu impor seu ritmo em busca do empate. Mesmo empurrado pela torcida, era desorganizado ofensivamente, acumulava erros próximo da área.

O Cruzeiro soube neutralizar qualquer reação adversária, retendo mais a bola no pé e finalizando quando tinha espaço. Delfim teve que trabalhar para evitar que William ampliasse. Arroyo ainda desperdiçou grande chance com o gol vazio. O lado atleticano também lamentou, quando Reinier cabeceou na trave com o gol vazio. A reta final foi digna do clássico mineiro, com faltas e discussões, o que favoreceu o Cruzeiro, que administrou o placar até o intervalo.

O Atlético-MG voltou com mais agressividade na segunda etapa. Ansiedade era tanta que Vitão se chocou com Delfim e teve que deixar o campo de ambulância. Apesar do susto, o zagueiro saiu consciente. O lance não abalou os donos da casa, que mantiveram a postura e levaram a melhor nos confrontos, porém sem conseguir traduzir o volume em gol, parando por duas vezes no goleiro Otávio.

Já o Cruzeiro não voltou com a mesma rotatividade, se preservando mais defensivamente e pouco se expondo nos contra-ataques. Enquanto isso, o time da casa armou a artilharia, empilhou chances e lamentou todas elas, principalmente com Bernard, tirando tinta da trave em duas oportunidades. Com o relógio ao seu favor, o Cruzeiro ditou o ritmo na reta final, reteve a posse da bola e garantiu a vitória no último clássico mineiro de 2026.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 1 CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael (Maycon), Vitão (Léo Duarte), Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Alan Franco, Victor Hugo, Gustavo Scarpa (Minda) e Igor Gomes (Bernard); Reinier (Cauã Soares). Técnico: Eduardo Domínguez.

CRUZEIRO - Otávio; William, João Marcelo (Fabrício Bruno), Jonathan Jesus e Villalba (Viña); Lucas Romero, Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson (Bruno Rodrigues), Matheus Pereira e Arroyo; Kaio Jorge (Villarreal). Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Kaio Jorge, aos três minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Natanael, Minda, William, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Zé Lucas e Matheus Pereira.

RENDA - R$ 2.290.807,30.

PÚBLICO - 38.072 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).