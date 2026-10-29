Flamengo aplica goleada no Vasco com show de Pedro e Lino

Vitória rubro-negra, de goleada e com autoridade, no Clássico dos Milhões. Em jogo movimentado e recheado de gols, o Flamengo venceu o Vasco por 4 a 1, nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro e Samuel Lino, duas vezes cada um, foram às redes pelo Rubro-Negro. Lescano descontou para o Cruz-Maltino.
Triunfante, o Mais Querido manteve a ponta da tabela, com 73 pontos, três à frente do vice-líder Palmeiras. Agora, volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã. Já o Vasco estacionou na 13ª posição, com 38 pontos, quatro de folga para o Tricolor gaúcho, primeiro time dentro do Z-4. O próximo compromisso será contra o Alviverde paulista, no domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.
'Chumbo trocado' e Flamengo na frente
O clássico começou a todo vapor, com gols para os dois lados logo de cara. Aos 10, Arrascaeta acionou Varela, que, sozinho na ponta-direita, cruzou para Pedro colocar o Flamengo na frente de cabeça. Apenas cinco minutos depois, Brenner recebeu bolão de Cuiabano na linha de fundo e cruzou rasteiro para Lescano, na entrada da área, finalizar forte e cruzado para igualar o placar.
Após momentos mais brigados, o Vasco assustou aos 36. Com cruzamento na medida, Cuiabano achou Marino na marca do pênalti. O colombiano procurou o ângulo, mas finalizou para fora. Quando respondeu, aos 41, o Flamengo foi mais letal. Após jogada pela direita, Samuel Lino recebeu na entrada da área, limpou Puma Rodríguez e chutou rasteiro. Léo Jardim defendeu, mas Pedro aproveitou rebote para voltar às redes.
Rubro-Negro mata o jogo com dois de Lino
Motivado, o Flamengo ampliou a vantagem logo na volta do intervalo, aos 8. Fresco no jogo, Paquetá ganhou dividida no meio-campo e acionou Arrascaeta, que, com liberdade, serviu Varela. O lateral foi travado no meio da área, mas o rebote sobrou nos pés de Samuel Lino, que chapou de primeira, no cantinho, sem chances para Jardim.
Depois de sofrer o terceiro gol, o Vasco passou a atacar "de peito aberto". Foi assim que, aos 35, Puma Rodríguez desperdiçou chance de ouro. Lucas Piton chutou cruzado pela esquerda e, com desvio, a bola ficou na medida para o uruguaio, na marca do pênalti. Porém, ele tirou demais e a bola foi para fora.
Em escapada mágica, aos 40, Léo Ortiz fez fila e quase marcou gol antológico, mas acertou o travessão. No rebote, a bola voltou a sobrar para Samuel Lino perto da linha da área, e o ponta castigou de novo. Agora com chapada no ângulo, ele garantiu a vitória rubro-negra.
Vasco 1x4 Flamengo
Brasileirão - 33ª rodada
Data e hora: 29/10/2026, às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Gols: Pedro, aos 10' do 1ºT (0-1); Lescano, aos 15' do 1ºT (1-1); Pedro, aos 41' do 1ºT (1-2); Samuel Lino, aos 8' do 2ºT (1-3); Samuel Lino, aos 40 do 2ºT (1-4).
Cartões amarelos: Plata (FLA), Samuel Lino (FLA)
Cartões vermelhos: -
Cartões amarelos: Plata (FLA), Samuel Lino (FLA)
Cartões vermelhos: -
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Gabriel, Lucas Freitas e Cuiabano (Lucas Piton); Jair, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Lescano; Marino Hinestroza (Bruno Duarte), Colidio (Nuno Moreira) e Brenner (David).
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Gabriel, Lucas Freitas e Cuiabano (Lucas Piton); Jair, Thiago Mendes (Tchê Tchê) e Lescano; Marino Hinestroza (Bruno Duarte), Colidio (Nuno Moreira) e Brenner (David).
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata (Paquetá) (Joaquín Freitas), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).
Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Varela; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Luiz Araújo); Plata (Paquetá) (Joaquín Freitas), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).